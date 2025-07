O que é gerenciamento de requisitos?

Gerenciamento de requisitos é uma metodologia que permite que equipes de desenvolvimento documentem, rastreiem, analisem, priorizem e validem requisitos ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produto.



O objetivo do gerenciamento de requisitos é garantir que as metas de desenvolvimento de produto e software produto sejam atingidas. Quando realizado de forma eficaz, ele promove a comunicação com stakeholders durante todo o ciclo de vida da engenharia e do projeto, garantindo que o produto final atenda às expectativas e às necessidades dos usuários. Também pode ajudar as equipes de projeto a detectar erros desde cedo, reduzindo custos e riscos do projeto.

O gerenciamento de requisitos está presente no gerenciamento do ciclo de vida da aplicação (ALM), no desenvolvimento de software, na engenharia de software e nos métodos de desenvolvimento ágil. Enquanto o gerenciamento de projetos nesses contextos garante que o projeto seja concluído com eficiência e dentro do prazo, o gerenciamento de requisitos garante que o produto final seja construído corretamente.

O gerente de produto é normalmente o responsável pelo desenvolvimento e curadoria dos requisitos. No entanto, um conjunto de requisitos pode ser influenciado por qualquer stakeholder, incluindo clientes e parceiros, bem como membros das equipes de vendas, suporte, gerenciamento, engenharia, operações e projeto.