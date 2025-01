O que é DevSecOps?

O DevSecOps representa uma evolução natural e necessária na forma como as organizações de desenvolvimento abordam a segurança. No passado, a segurança era "ligada" ao software no final do ciclo de desenvolvimento, quase como uma reflexão tardia. Uma equipe de segurança separada aplicava essas medidas de segurança e, em seguida, uma equipe de garantia de qualidade (QA) separada testava essas medidas.

Essa capacidade de lidar com problemas de segurança era gerenciável quando as atualizações de software eram lançadas apenas uma ou duas vezes por ano. Mas à medida que os desenvolvedores de software adotaram as práticas Ágil e DevOps, visando reduzir os ciclos de desenvolvimento de software para semanas ou até dias, a abordagem tradicional "ligada" à segurança criou um gargalo inaceitável.

O DevSecOps integra a segurança de aplicações e infraestrutura perfeitamente aos processos e ferramentas Ágil e DevOps. Ele lida com problemas de segurança à medida que surgem, quando são mais fáceis, rápidos e baratos de corrigir, e antes da implementação em produção.

Além disso, o DevSecOps torna a segurança de aplicações e infraestrutura uma responsabilidade compartilhada das equipes de desenvolvimento, segurança e operações de TI, em vez da responsabilidade exclusiva de um silo de segurança. Ele permite "software, mais seguro, mais cedo" — o lema do DevSecOps — ao automatizar a entrega de software seguro sem desacelerar o ciclo de desenvolvimento de software.