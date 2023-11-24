As atividades da fase de blueprint/projeto mudam com base na estratégia de modernização (desde decompor a aplicação e aproveitar o projeto baseado em domínio ou estabelecer a arquitetura de destino com base em novas tecnologias para criar projetos executáveis). As fases subsequentes são de construção, teste e implementação em produção. Vamos explorar as possibilidades da IA generativa nessas áreas do ciclo de vida.



Descoberta e projeto

A capacidade de compreender aplicações legadas com o envolvimento mínimo de SMEs (especialistas no assunto) é um ponto de aceleração crítico. Isso ocorre porque, em geral, os SMEs estão ocupados com iniciativas de desenvolvimento de sistemas, enquanto seu conhecimento pode ser limitado com base em quanto tempo elas têm dado suporte aos sistemas. Coletivamente, descoberta e projeto são onde significativamente tempo é gasto durante a modernização, enquanto o desenvolvimento é muito mais fácil quando a equipe tem decodificado a funcionalidade da aplicação legada, aspectos de integração, lógica e complexidade de dados.

As equipes de modernização realizam sua análise de código e examinam vários documentos (principalmente datados); é aqui que a confiança em ferramentas de análise de código se torna importante. Além disso, para iniciativas de reescrita, é necessário mapear recursos funcionais para o contexto da aplicação legada para realizar exercícios eficazes de projeto/decomposição orientados por domínio. A IA generativa se torna muito útil aqui, por meio de sua capacidade de correlacionar recursos de domínio/funcionais a códigos e dados e estabelecer a visualização de recursos de negócios e código e dados de aplicações conectados. É claro que os modelos precisam ser ajustados/contextualizados para um determinado modelo de domínio empresarial ou recurso funcional. map. O mapeamento de API assistido por IA generativa chamado neste artigo é um miniexemplo disso. Enquanto o exposto acima é para decomposição/projeto de aplicações, a tempestade de eventos precisa de mapas de processos, e é aqui que a IA generativa ajuda a contextualizar e mapear extratos de ferramentas de mineração de processos. A IA generativa também ajuda a gerar casos de uso com base em insights de código e mapeamento funcional. No geral, a IA generativa ajuda a reduzir os riscos dos programas de modernização via garantindo visibilidade adequada para aplicações legadas, bem como para dependências.

A IA generativa também ajuda a gerar um projeto de destino para framework específico do provedor de serviços de nuvem, ajustando os modelos com base em um conjunto de padrões padronizados (entrada/saída, serviços de aplicação, serviços de dados, padrões compostos etc.). Da mesma forma, há vários outros casos de uso de IA generativa que incluem a geração de padrões de código específicos de frameworks de tecnologia-alvo para controles de segurança. A IA generativa ajuda a gerar especificações de projeto detalhadas, como histórias de usuários, wireframes de experiência do usuário, especificações de APIs (por exemplo, arquivos Swagger), diagrama de relacionamento de componentes e diagramas de interação de componentes.

Planejamento

Uma das tarefas difíceis de um programa de modernização é conseguir estabelecer um roteiro macro, equilibrando esforços paralelos, dependências sequenciais e identificando cenários de coexistência a serem abordados. Embora isso normalmente seja feito como uma tarefa única, o realinhamento contínuo por meio de Incrementos do Programa (PIs), o planejamento de exercícios incorporando entradas de nível de execução é muito mais difícil. A IA generativa é útil para gerar roteiros com base em dados históricos (aplicações para mapas de área de domínio, fatores de esforço e complexidade, padrões de dependência e outros), aplicando isso a aplicações no escopo de um programa de modernização, para um determinado setor ou domínio.

A única maneira de lidar com isso é torná-lo consumível por meio de um pacote de ativos e aceleradores que possam lidar com a complexidade empresarial. É aqui que a IA generativa desempenha um papel significativo na correlação dos detalhes do portfólio de aplicações com as dependências descobertas.

Criar e testar

A geração de código é um dos casos de uso de IA generativa mais conhecidos, mas é importante poder gerar um conjunto de artefatos de código relacionados, que vão desde IAC (Terraform ou Modelo de Formação de Nuvem), código/configurações de pipelines, pontos de projeto de segurança incorporados ( criptografia, integrações de IAM, etc.), geração de código de aplicação a partir de swaggers ou outros insights de código (de legados) e configurações de firewall (como arquivos de recursos com base em serviços instanciados, por exemplo). A IA generativa ajuda a gerar cada um dos itens acima por meio de uma abordagem orquestrada com base em arquiteturas de referência de aplicação predefinidas construídas a partir de padrões, ao mesmo tempo em que combina saídas de ferramentas de projeto.

Os testes são outra área importante: a IA generativa pode gerar o conjunto certo de casos de teste e código de teste junto com os dados de teste para otimizar os casos de teste que estão sendo executados.

Implemente

Várias atividades críticas de "última milha" em programas de modernização consomem dias a semanas, dependendo da complexidade da empresa. Um caso de uso essencial de IA generativa é a capacidade de obter insights para validação de segurança por meio da análise de logs de aplicações e plataformas, pontos de projeto, infraestrutura como código e muito mais. Esse recurso acelera muito os processos de avaliação e aprovação de segurança. Além disso, a IA generativa é fundamental na geração de entradas para gerenciamento de configurações (CMDB) e gestão de mudanças, com base nas notas de versão geradas por meio de itens de trabalho da ferramenta Agility concluídos por lançamento.

Embora os casos de uso mencionados acima sejam imensamente promissores ao longo da jornada de modernização, é crucial reconhecer que as complexidades empresariais exigem uma abordagem contextualmente orquestrada para aproveitar muitos desses aceleradores de IA generativa de forma eficaz. O desenvolvimento de padrões contextuais específicos da empresa é um esforço contínuo para acelerar os programas de modernização. Observamos benefícios substanciais em investir tempo e esforço antecipadamente e em personalizar continuamente esses aceleradores de IA generativa para se alinharem com padrões específicos que apresentam repetibilidade dentro da empresa.

Vamos agora examinar um possível exemplo comprovado:

Exemplo 1: reinventando a descoberta de API com BIAN e IA para visibilidade do mapeamento de domínio e identificação de serviços de API duplicados

O problema: o Large Global Bank tem mais de 30.000 APIs (internas e externas) desenvolvidas ao longo do tempo em vários domínios (por exemplo, banco de varejo, banco de atacado, banco aberto e banco corporativo). Há um enorme potencial de APIs duplicadas em todos os domínios, levando a um custo total de propriedade mais alto para manter o grande portfólio de APIs e os desafios operacionais de lidar com a duplicação e sobreposição de APIs. A falta de visibilidade e descoberta das APIs leva as equipes de desenvolvimento de APIs a desenvolver APIs iguais ou semelhantes, em vez de encontrar APIs relevantes para reutilização. A incapacidade de visualizar o portfólio de APIs do ponto de vista do Modelo de Setor Bancário obriga as equipes de negócios e TI a entenderem os recursos que já estão disponíveis e quais novos recursos são necessários para o banco.

Abordagem de solução baseada em IA generativa: a solução aproveita o grande modelo de linguagem BERT, o Sentence Transformer, a Multiple Negatives Ranking Loss Function e regras de domínio, com ajuste fino com o BIAN Service Landscape Knowledge para aprender o portfólio de APIs do banco e fornecer a capacidade de descobrir APIs com mapeamento automático para o BIAN. Ele mapeia o método de endpoints de APIs para a BIAN Service Landscape Hierarchy de nível 4, ou seja, BIAN Service Operations.

As principais funções da solução são:

Ingira especificações do Swagger e outras documentações de APIs e entenda a API, os endpoints, as operações e as descrições associadas.

Ingira de detalhes do BIAN e entenda o BIAN Service Landscape.

Faça um ajuste fino com mapeamento correspondente e não correspondente entre o método de endpoints de APIs e o BIAN Service Landscape.

Forneça uma representação visual da pontuação de mapeamento e correspondência com a navegação hierárquica BIAN e filtros para níveis de BIAN, categorias e pontuação correspondente.

Interface do usuário para descoberta de API com modelo de setor: