O que é gerenciamento de mudanças?

Os interessados podem variar dependendo do tamanho da organização e da natureza da mudança. Por exemplo, se você estiver alterando um processo que afeta diretamente um produto que você oferece aos clientes, seus clientes são partes interessadas importantes no processo. Considerando que se você estiver mudando uma ferramenta de tecnologia interna, seus clientes podem não ser as principais partes interessadas na mudança.

Para determinar as partes interessadas importantes para sua estratégia de gerenciamento de mudanças, defina primeiro o escopo da mudança. Em seguida, identifique quem esses processos atuais estão sendo operados e utilizados de forma consistente. Comece engajando essas partes interessadas, à medida que avança, pode ser determinado que há mais partes interessadas importantes a serem consideradas. Conforme discutido, é importante ser flexível ao ajustar seu processo de gerenciamento de mudanças. Outras partes interessadas podem precisar ser incluídas na estratégia de gerenciamento de mudanças em diferentes estágios.

As partes interessadas comuns no gerenciamento de mudanças são tipicamente executivos e liderança, gerentes intermediários, funcionários da linha de frente, desenvolvedores, gerentes de projeto, especialistas no assunto (PMEs) e, potencialmente, clientes. Aqui estão algumas perguntas a fazer ao determinar as partes interessadas envolvidas na gestão de mudanças: