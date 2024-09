O que é desenvolvimento organizacional?

Sistemático e baseado em evidências, o processo de desenvolvimento organizacional tem suas raízes profundas no modelo de pesquisa-ação (ARM), que foi introduzido na década de 1930 para auxiliar as organizações a promoverem mudanças positivas e sustentáveis.As etapas básicas são as mesmas: identificar o problema, coletar e interpretar dados relevantes, agir com base nas evidências e avaliar os resultados. Embora as etapas específicas possam variar de acordo com as necessidades exclusivas e o contexto da organização, aqui estão as descrições mais detalhadas das etapas comumente usadas no desenvolvimento organizacional:

1. Diagnóstico do problema: avalie a organização: estrutura, processos, desempenho e cultura. Embora algumas organizações estejam bem cientes de seus problemas, uma abordagem orientada por dados pode trazer mais clareza e compreensão. Use ferramentas como entrevistas com colaboradores e liderança, pesquisas e métricas e avalie os dados para determinar áreas de força, fraqueza e problemas que oferecem oportunidades de melhoria.

2. Avaliação e feedback: investigue os problemas identificados para obter uma compreensão profunda de por que eles existem, por que não foram abordados com sucesso e quais, se houver, soluções foram tentadas no passado.Essa etapa também inclui a coleta de dados: pesquisas, grupos focais, entrevistas e consultores externos podem ser usados para avaliar minuciosamente os desafios.

3. Planeamento: desenvolver um plano de ação estratégico para abordar os problemas e implementar medidas de intervenção.Tais medidas incluem frequentemente formação, workshops, exercícios de formação de equipas, desenvolvimento de liderança e mudanças nas estruturas das equipas. Escolha os métodos de ensino mais adequados para ensinar as habilidades necessárias ou mudar o comportamento. Aloque recursos, descreva as funções dos funcionários e defina metas claras e mensuráveis que se alinhem com a visão da organização. Inclua um cronograma, decida como as mudanças necessárias serão introduzidas na equipe e esclareça como a comunicação e o feedback serão abordados. Os líderes precisarão ser modelos entusiasmados e transmitir os objetivos gerais do plano.

4. Implementação: inicie as intervenções escolhidas para abordar os objetivos desejados.Incentivar a participação e a colaboração, promover a comunicação aberta e apoiar os funcionários com treinamento e mentoring. O engajamento e o feedback contínuos farão com que o processo de mudança progrida com mais facilidade.

5. Avaliação: avaliar o resultado das intervenções através da recolha de dados. Os principais indicadores de desempenho devem ser usados para medir o progresso. O feedback dos líderes e dos funcionários deve ser coletado e analisado para medir o impacto das mudanças e determinar se foram bem-sucedidas ou se precisam de ajustes.O processo de gerenciamento de mudanças também deve ser avaliado para verificar se foi suficientemente eficaz. Se a alteração desejada não ocorrer, a organização precisará identificar obstáculos e fazer ajustes para removê-los.

6. Institucionalização e ajustes: se a avaliação dos resultados iniciais mostrar que a mudança desejada ocorreu, incorpore as mudanças e intervenções na estrutura organizacional.Estabeleça monitoramento e suporte contínuos para garantir que sejam sustentáveis. Se o processo não for bem-sucedido ou não for totalmente bem-sucedido, faça ajustes no plano de DO e intervenções. Avaliar e monitorar o plano oferece oportunidades de aprender e fazer alterações que permitam que todos os componentes de DO sejam sustentados com sucesso e ajudam a garantir que eles se alinham com as metas em evolução da organização.

Grandes organizações evoluem continuamente. Ao incentivar a aprendizagem contínua e a adaptabilidade, pode-se criar uma cultura que apoie o processo contínuo de melhoria. Realize programas regulares de treinamento, avaliações de desempenho e sessões de feedback com os funcionários. Monitorar e avaliar continuamente as mudanças implementadas para que a organização possa se manter competitiva e enfrentar novos desafios.