A IA pode criar operações de alto desempenho que permitem que o RH ofereça experiências de nível de consumidor aos funcionários. Imagine dar aos seus colaboradores acesso a tudo o que precisam, no prazo e no canal que preferirem, e, se necessário, com um toque humano.

A abordagem que prioriza a IA da IBM® Consulting para modernizar as funções de RH melhora a experiência do funcionário e, ao mesmo tempo, reduz os custos. Nossa abordagem comprovada oferece um modelo ágil de prestação de serviços que cumpre seus compromissos de RH, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência operacional. Com funções de RH habilitadas por IA que automatizam e elevam a produtividade, sua equipe pode se concentrar em inovações que impulsionam seus funcionários e a empresa.

Nossa framework de operação e transformação abrange diferentes elementos de RH, como tarefas gerais, coordenação de benefícios, tratamento de folha de pagamento e apoio ao funcionário. Nosso profundo conhecimento especializado em setores e processos, alimentado por um ecossistema de parcerias, permite a transformação completa dos fluxos de trabalho de RH, proporcionando experiências e resultados de negócios excepcionais.