Coloque a IA em ação na transformação de RH e talentos

Saiba como utilizar a IA generativa para impulsionar a transformação do RH e talentos em sua organização.
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Ilustração de processo de IA representando a transformação de talentos

Principais pontos do guia

75%
dos líderes empresariais entrevistados acreditam que a vantagem competitiva dependerá de quem tiver a IA generativa mais avançada.

69 milhões
novas funções de trabalho podem ser criadas com a adoção de IA e outras tecnologias.

46%
dos líderes empresariais entrevistados acreditam que a falta de preparo organizacional é uma das principais barreiras à adoção de IA generativa.
O que você vai encontrar
Insights

Por que a IA generativa está mudando a forma como definimos o trabalho e criando novas oportunidades em recursos humanos, desenvolvimento de carreira e experiência do funcionário.
Benefícios

Como potencializar o trabalho dos funcionários com IA generativa para criar eficiências, aumentar a produtividade e liberar os funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor.
Recomendações

Como se preparar para a transformação da sua organização.
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