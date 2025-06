O que é gerenciamento de testes?

A gestão de testes está fortemente associada aos testes de software. Com o aumento da complexidade do desenvolvimento de software, os esforços de teste também se intensificaram, tornando a gestão de testes uma parte importante do processo de desenvolvimento.

Atualmente, o gerenciamento de testes geralmente envolve o uso de soluções de gerenciamento de testes que podem organizar e simplificar os fluxos de trabalho essenciais para o sucesso dos testes. Essas soluções podem facilitar um melhor planejamento de testes, auxiliar na construção de ambientes de teste, oferecer automação de testes, possibilitar rastreabilidade e aprimorar a comunicação e colaboração entre os membros da equipe.

O gerenciamento de testes não deve ser confundido com o gerenciamento de projetos; este último pode ser usado para organizar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), enquanto o primeiro se concentra especificamente no processo de teste de software do SDLC.

Um gerenciamento de testes eficaz pode viabilizar o teste contínuo, identificando oportunidades em tempo real para melhorias na qualidade do produto, possibilitando correções enquanto o produto ainda está em desenvolvimento e acelerando a entrega de produtos de qualidade. Isso marca um contraste com os testes tradicionais, que ocorrem no final do processo de desenvolvimento do produto e oferecem menos oportunidades para melhorias e gerenciamento de defeitos.