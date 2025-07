A Tata Consultancy Services (TCS) é uma organização global de serviços de TI, consultoria e soluções de negócios, com sede em Mumbai, Índia. Fundada em 1968, a TCS faz parte do Tata Group e atende clientes em mais de 150 países. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de tecnologia e engenharia, com profunda expertise em transformação digital, tecnologia em nuvem, IA e integração corporativa. Com mais de 600.000 funcionários e receitas superiores a USD 29 bilhões no ano fiscal de 2024, a TCS está entre as maiores e mais respeitadas empresas de serviços de TI do mundo.