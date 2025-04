O que é segurança de API?

Assim como em qualquer aplicação ou sistema de software, o monitoramento e a manutenção em tempo real são essenciais para manter a segurança de API. Mantenha um olhar atento para qualquer atividade de rede incomum e atualize as APIs com as últimas correções de segurança, correções de bugs e novas funcionalidades.

As organizações também devem adotar padrões de segurança oportunos como as recomendações de segurança de API do Open Web Application Security Project (OWASP). A lista Top 10 de Segurança de API do OWASP, por exemplo, oferece uma estrutura para entender e mitigar as ameaças de segurança de API mais críticas e comuns, como autenticação quebrada, atribuição em massa e falsificação de solicitação do lado do servidor.