O que é um API Gateway?

As APIs são cruciais para o fluxo de dados em sistemas modernos e os API Gateways ajudam a proteger as APIs e as aplicações, ajudam as organizações a reunir dados valiosos e ajudam a garantir o desempenho das APIs.

Os API Gateways podem tornar os processos mais eficientes. Todas as APIs de uma organização podem precisar concluir algumas tarefas comuns, além de sua função específica sempre que uma chamada para essa API é feita. Em um ecossistema que prioriza as APIs, em que as APIs são a base sobre os quais o software é criado, isso é extremamente comum.

Por exemplo, para cumprir com os protocolos de segurança de API, cada chamada de API pode precisar passar por um processo de autorização e validação. Ou para ajudar a garantir a largura de banda adequada, cada API pode precisar ser monitorada quanto às taxas de uso e tráfego. Se as APIs forem monetizadas, cada chamada poderá precisar ser roteada para um serviço de cobrança. Um API gateway pode lidar com todas essas tarefas.

Algumas chamadas de API requerem recursos de vários microsserviços diferentes; um API gateway divide essas chamadas, encaminha as solicitações para os serviços de back-end apropriados e agrega os recursos solicitados em uma única resposta para o cliente. Isso evita que o cliente precise enviar uma chamada de API separada para cada microsserviço, simplificando o processo e reduzindo a carga de chamadas. As chamadas sempre vão para o mesmo local e o gateway organiza a recuperação e o retorno dos recursos.

Esse recurso é particularmente benéfico em ambientes de DevOps, em que as arquiteturas de microsserviço são frequentemente usadas para ajudar as equipes a acelerar o desenvolvimento e a entregar continuamente novas aplicações e serviços. Os microsserviços dependem de APIs para se comunicar e os gateways podem ser usados para orquestrar essa comunicação. Um API gateway também pode ajudar a garantir que cada chamada esteja indo para o local correto quando várias versões de uma aplicação estiverem no mesmo servidor.

Os API gateways também são usados em modelos de computação sem servidor e outras abordagens de desenvolvimento nativas da nuvem. Em um modelo sem servidor, a infraestrutura e outros serviços de back-end são executados sob demanda e desenvolvidos usando APIs. Os gateways podem ser usados para gerenciar essa função.

Os ambientes de TI modernos são baseados em integração, cujo sucesso depende, em grande parte, das APIs. Quanto mais complexo for um ambiente de API e maior o tráfego que as APIs recebem, mais valor um API Gateway pode fornecer.