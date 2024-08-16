O que é no-code?

Publicado: 16 de agosto de 2024
Colaboradores: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
No-code é uma abordagem de desenvolvimento de software que permite aos usuários criar aplicações e automatizar processos de negócios sem escrever código.
Ele usa interfaces visuais e ferramentas de arrastar e soltar que permitem que usuários não técnicos criem software funcional com pouco ou nenhum conhecimento de programação.
O poder do desenvolvimento no-code reside em sua capacidade de democratizar a criação de software e capacitar os usuários da linha de negócios a desenvolver rapidamente soluções adaptadas às suas necessidades específicas. Por exemplo, considere uma equipe de marketing que está procurando criar um aplicativo de pesquisa de clientes. Usando uma plataforma no-code, eles podem montar o aplicativo em horas em vez de semanas, arrastando e soltando módulos como campos de perguntas, botões e ferramentas de coleta de dados em uma tela visual.
As plataformas no-code usam interfaces de arrastar e soltar, fluxos de trabalho visuais e componentes pré-criados para permitir que usuários não técnicos (também conhecidos como desenvolvedores de cidadãos ou tecnólogos de negócios) projetem, criem, testem e lancem soluções personalizadas sem envolver a TI.
Essa abordagem de desenvolvimento rápido de aplicações acelera a prototipagem e a implementação de aplicações, permitindo que as empresas testem ideias e implementem soluções em velocidades sem precedentes. Ela promove respostas rápidas às necessidades do mercado, reduz os custos de desenvolvimento e a carga das equipes de TI e libera recursos técnicos para projetos mais complexos. Como resultado, as empresas podem inovar mais rapidamente e se adaptar de forma mais eficiente às demandas em constante mudança.
O desenvolvimento no-code remodela o cenário tecnológico, colocando as ferramentas de desenvolvimento nas mãos de usuários corporativos com habilidades técnicas limitadas. O analista do setor Gartner prevê que 70% das novas aplicações serão desenvolvidas com tecnologias de pouco código/no-code até 2025, contra menos de 25% em 2020 (link externo ao ibm.com).
Essa mudança promove uma cultura de inovação em todos os níveis organizacionais, do marketing às operações. Como as empresas enfrentam uma pressão cada vez maior para digitalizar fluxos de trabalho e automatizar processos, as plataformas no-code oferecem uma solução escalável e econômica. Essas ferramentas ajudam os líderes de negócios a atingir suas metas de transformação digital sem a necessidade de um amplo conhecimento de codificação ou de recursos técnicos adicionais.
O desenvolvimento no-code tem suas origens nas ferramentas de programação visual e nas linguagens de programação de quarta geração (4GLs) das décadas de 1980 e 1990. No entanto, o movimento moderno no-code realmente ganhou força no final dos anos 2000, impulsionado pelos avanços na computação em nuvem e no design da interface do usuário.
O início da década de 2010 viu a introdução de construtores de aplicativos visuais, que lançaram as bases para o cenário sem código de hoje. À medida que a década avançava, surgiu uma onda de ferramentas especializadas no-code, atendendo a diversas necessidades, desde a criação de sites até a automação de processos de negócios. Em meados da década de 2010, interfaces de arrastar e soltar e componentes pré-construídos tiveram melhorias significativas, tornando essas plataformas cada vez mais acessíveis a usuários sem conhecimento técnico.
O crescimento da adoção no-code acelerou a evolução dessas plataformas, tornando-as mais poderosas e versáteis do que nunca. Como resultado, as empresas podem inovar com mais rapidez e eficiência, impulsionando a transformação digital em vários setores, sem depender apenas da experiência tradicional em codificação.
Plataformas no-code revolucionam o desenvolvimento de software ao abstrair linguagens de codificação, lógica e sintaxe e permitir que usuários não técnicos criem aplicações por meio de interfaces intuitivas de arrastar e soltar. “No-code” é um nome um tanto impróprio, pois as interfaces e componentes com os quais os usuários interagem em plataformas no-code são construídos com linhas de código.
A diferença é que o usuário não precisa escrever o código, ele é pré-construído na plataforma. Em vez disso, os usuários projetam aplicações organizando componentes visuais como formulários, listas e botões em uma tela. Essas ações geram o código necessário automaticamente, lidando com o armazenamento, recuperação e processamento de dados nos bastidores.
Essa abstração permite que os usuários se concentrem na funcionalidade e no design enquanto a plataforma converte suas configurações em código funcional. O manuseio de dados é simplificado com modelos de dados estruturados e conectores pré-criados, facilitando a integração perfeita com sistemas externos e APIs.
A implementação é simplificada com opções de um clique, permitindo que as aplicações sejam iniciadas rapidamente sem configurações complexas. As plataformas gerenciam o provisionamento, o dimensionamento e as atualizações do servidor, mantendo as aplicações seguras e atualizadas.
Embora as plataformas no-code continuem a evoluir e a oferecer recursos mais avançados, sua principal força está em permitir que usuários não técnicos criem aplicações e fluxos de trabalho relativamente simples sem codificação.
As ferramentas no-code complementam o desenvolvimento tradicional de software em vez de substituí-lo. Embora alguns possam lidar com tarefas mais complexas, as soluções tradicionais de desenvolvimento ou de pouco código geralmente são superiores e necessárias para soluções mais sofisticadas.
De acordo com um relatório (link externo ao ibm.com) do analista do setor McKinsey, organizações que adotam plataformas de pouco código e no-code para capacitar desenvolvedores cidadãos apresentam pontuações de inovação 33% maiores em comparação com empresas do quartil inferior. Esse impacto significativo é impulsionado por vários recursos importantes do desenvolvimento no code:
As plataformas no-code oferecem ferramentas intuitivas e visuais de design de aplicativos para o desenvolvimento eficiente de aplicativos. As plataformas no-code fornecem uma biblioteca abrangente de componentes criados previamente, como formulários, botões e tabelas de dados, que permitem a rápida montagem de aplicações funcionais e esteticamente agradáveis.
Plataformas no-code oferecem poderosas ferramentas de automação de fluxo de trabalho que simplificam as operações de negócios. Essas ferramentas permitem que as organizações automatizem tarefas e processos repetitivos, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência. Com interfaces intuitivas de arrastar e soltar, as empresas podem criar facilmente fluxos de trabalho automatizados para funções como processos de aprovação, notificações e atribuições de tarefas. Essas automações ajudam a simplificar as operações, reduzir erros manuais e melhorar a eficiência geral.
As plataformas no-code oferecem ferramentas para a criação de dashboards personalizados e relatórios interativos. Essas plataformas permitem que os usuários criem dashboards de análise com apenas alguns cliques, extraindo dados de várias fontes para visualizar métricas de desempenho e acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs). Isso simplifica a análise de dados, permitindo que as organizações tomem decisões baseadas em dados de forma rápida e eficiente.
As plataformas no-code oferecem suporte a APIs e recursos de integração de terceiros, possibilitando conexões perfeitas com sistemas e serviços externos. Essas plataformas suportam tanto o consumo de API quanto a publicação para facilitar as integrações internas e externas. Elas vêm com conectores pré-construídos e ferramentas de API intuitivas, permitindo que os usuários vinculem suas aplicações a sistemas como bancos de dados, plataformas de CRM , gateways de pagamento e outros softwares.
As plataformas no-code de nível empresarial integram inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) em suas ofertas, permitindo que as empresas aproveitem essas tecnologias sem precisar de experiência especializada. Os recursos de IA/ML desbloqueiam recursos poderosos, como análise preditiva, processamento de linguagem natural, classificação de dados e personalização de contexto.
As ferramentas integradas de IA/ML podem ajudar as empresas a descobrir padrões ocultos, realizar forecasting de tendências e otimizar operações automaticamente. Esta integração aprimora a análise de dados, indo além da simples descrição de eventos passados e passando a prever resultados futuros e sugerir etapas ativas. Ela ajuda as organizações a fazer previsões e decisões mais inteligentes, baseadas em dados, e a capitalizar os insights fornecidos pela IA e pelo ML.
Plataformas no-code e com pouco código compartilham recursos comuns que visam acelerar o processo de desenvolvimento. Elas usam interfaces visuais, componentes criados previamente e funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo que os usuários criem aplicações de forma rápida e eficiente.
Embora as plataformas no-code e com pouco código tenham como objetivo simplificar o desenvolvimento de aplicações, elas têm como alvo diferentes grupos de usuários. Em termos gerais, as plataformas no-code são projetadas para usuários corporativos não técnicos, permitindo que eles criem aplicações sem nenhum conhecimento de codificação.
Alguns desenvolvedores cidadãos podem trabalhar com plataformas de pouco código. No entanto, essas plataformas são voltadas para desenvolvedores profissionais e usuários corporativos mais experientes em tecnologia que têm algumas habilidades de programação, mas desejam aproveitar a velocidade e a eficiência que as soluções de pouco código oferecem.
Plataformas de desenvolvimento de pouco código fornecem um ambiente de desenvolvimento visual que reduz a quantidade de codificação manual necessária, mas ainda permite que os desenvolvedores acessem e modifiquem o código subjacente quando necessário. Esse recurso oferece mais flexibilidade e opções de personalização, tornando as ferramentas de pouco código adequadas para aplicações mais complexas que exigem personalizações específicas. Por outro lado, as plataformas no-code, embora mais limitadas na personalização, se destacam no rápido desenvolvimento de aplicações para processos de negócios padrão.
Plataformas no-code permitem um rápido desenvolvimento com componentes plug-and-play, minimizando erros de codificação e reduzindo o tempo de lançamento no mercado. Plataformas de pouco código exigem mais treinamento e algum conhecimento técnico, dada a necessidade de escrever algum código. No entanto, aplicações com pouco código ainda podem ser implementadas mais rápido do que softwares desenvolvidos por meio de métodos tradicionais e fornecer um equilíbrio maior entre velocidade e customização. Esse equilíbrio entre velocidade e flexibilidade torna ambas as abordagens valiosas no desenvolvimento moderno.
No cenário moderno da tecnologia empresarial, essas duas abordagens coexistem oferecendo um espectro de soluções para várias necessidades de desenvolvimento. As empresas muitas vezes empregam soluções no-code para prototipagem rápida e aplicativos departamentais simples. Elas usam plataformas de desenvolvimento de pouco código para aplicações mais complexas e escaláveis que exigem alguma personalização.
Para uma comparação mais aprofundada entre pouco código e no-code, leia “Pouco código vs. No-Code: Qual a Diferença?”
Plataformas no-code permitem o rápido desenvolvimento de aplicações para várias necessidades de negócios. Alguns casos de uso chave para o desenvolvimento no-code incluem:
As ferramentas no-code são de valor inestimável para criar rapidamente protótipos funcionais e produtos mínimos viáveis (MVPs). Startups e equipes de inovação podem validar rapidamente ideias, testar o ajuste ao mercado e iterar em designs de produtos sem programação extensa. Esse ciclo de desenvolvimento acelerado reduz o tempo de lançamento no mercado e possibilita uma experimentação econômica.
Plataformas no-code oferecem recursos poderosos de automação de fluxo de trabalho, permitindo aos usuários criar, otimizar e automatizar processos de negócios em várias funções empresariais, como RH, finanças e operações. Ao digitalizar processos internos de back-office e fluxos de trabalho centrados no cliente, as empresas podem simplificar operações, oferecer experiências personalizadas, aumentar a eficiência, reduzir erros e obter economias significativas.
Por exemplo, as empresas podem usar plataformas no-code para automatizar a integração de funcionários. Os departamentos de RH podem configurar fluxos de trabalho em que os novos contratados preenchem formulários digitais que são encaminhados automaticamente para os departamentos relevantes para aprovação e processamento. Isso reduz o esforço manual e acelera o processo de integração.
Outro exemplo é o gerenciamento de inventário. Empresas de varejo podem usar plataformas no-code para automatizar os processos de rastreamento e reabastecimento de inventário. Quando os níveis de inventário diminuem além de um limite especificado, o sistema pode fazer pedidos automaticamente aos fornecedores, atualizar os níveis de estoque e notificar a equipe relevante, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis sem intervenção manual.
As plataformas no-code oferecem recursos abrangentes de gerenciamento de dados para se integrar sem dificuldades aos bancos de dados e sistemas corporativos existentes. Com conectores criados previamente e a opção de criar conectores personalizados, as aplicações no-code podem acessar dados corporativos com eficiência.
No contexto corporativo, as soluções no-code fornecem funcionalidades como validação, transformação e armazenamento seguro de dados, mantendo a integridade dos dados em vários fluxos de trabalho de negócios. Ao simplificar o gerenciamento e a integração de dados, as plataformas no-code ajudam os usuários a criar aplicações sofisticadas e baseadas em dados que apoiam a tomada de decisões informada com base em informações em tempo real. Em última análise, isso aumenta a eficiência e a produtividade em toda a empresa.
As soluções no-code são cada vez mais usadas para criar aplicações voltadas para o cliente, como aplicativos móveis, aplicações da Web front-end e plataformas de autoatendimento. Essas ferramentas são especialmente populares entre pequenas empresas com recursos de TI limitados. Elas permitem que as empresas implementem e iterem rapidamente em soluções centradas no cliente, aprimorando a experiência e o envolvimento do usuário.
Soluções no-code são usadas para criar chatbots com tecnologia de IA que lidam com dúvidas dos clientes e fornecem suporte instantâneo. Isso ajuda a liberar agentes humanos para problemas mais complexos. Os prestadores de serviços de saúde podem usar essas ferramentas para desenvolver chatbots que respondem a consultas comuns de pacientes, fornecem lembretes de consultas e oferecem conselhos de saúde.
Ferramentas no-code também podem automatizar a geração de leads e acompanhamentos. Por exemplo, as equipes de marketing podem configurar fluxos de trabalho em que os assistentes digitais acompanham automaticamente os leads de campanhas. Essas automações promovem respostas oportunas e melhoram as taxas de conversão.
As ferramentas no-code oferecem recursos avançados para extrair e processar dados de vários documentos de negócios. Os usuários podem criar aplicações que automatizam a extração de informações importantes de faturas, recibos ou contratos. Essa automação reduz a entrada manual de dados, melhora a precisão e acelera os fluxos de trabalho de processamento de documentos.
Plataformas no-code podem otimizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos automatizando a sincronização de dados entre plataformas de comércio eletrônico e sistemas de back-end. Usando ferramentas visuais de arrastar e soltar, as empresas podem automatizar processos da cadeia de suprimentos, como a criação de fluxos de trabalho que atualizam automaticamente os sistemas de gerenciamento de inventário quando os pedidos são feitos on-line. Isso permite que as empresas mantenham níveis precisos de estoque, preços e informações de envio sem entrada manual de dados. Como resultado, melhora a eficiência e reduz erros.
A automação de processos de negócios (BPA) com ferramentas de software no-code vai além da simples automação de tarefas para lidar com processos multifuncionais mais exigentes. As organizações podem usar ferramentas no-code para mapear fluxos de trabalho inteiros, identificar ineficiências e implementar soluções automatizadas em vários departamentos.
Por exemplo, uma empresa pode simplificar seu processo de compras automatizando fluxos de trabalho de aprovação e integrando-se aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP). Isso facilita a realização e aprovações de pedidos em tempo hábil e ajuda a reduzir atrasos e melhorar a coordenação entre departamentos.
Outro exemplo é a automação dos processos de relatórios financeiros. Soluções no-code podem ser usadas para consolidar, validar e gerar relatórios de dados de várias fontes automaticamente. Isso ajuda a minimizar a carga de trabalho de entrada manual e os erros associados.
Plataformas no-code simplificam o design, o desenvolvimento e a automação de aplicações de software e processos de negócios. Essas plataformas permitem que as organizações impulsionem a inovação, aumentem a eficiência e acelerem a transformação digital. As principais vantagens do desenvolvimento no-code incluem:
Plataformas no-code reduzem significativamente os custos de desenvolvimento de software, reduzindo a necessidade de conhecimentos tradicionais em programação. As empresas podem aproveitar a equipe existente para criar e modificar algumas aplicações, minimizando a dependência de equipes de desenvolvimento. Com durações de projeto mais curtas e modelos de assinatura flexíveis, as soluções no-code tornam o software personalizado acessível a organizações de todos os tamanhos.
As plataformas no-code reduzem a curva de aprendizado para o desenvolvimento de aplicações, permitindo que os usuários se tornem produtivos rapidamente. Esse recurso ajuda as organizações a aprimorar rapidamente os funcionários existentes, acelerar o início do projeto e promover uma participação mais ampla em iniciativas digitais. O tempo reduzido de treinamento promove uma cultura de aprendizado contínuo e inovação dentro da empresa.
Plataformas no-code reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento de aplicações e ajudam as empresas a transformar rapidamente ideias em produtos funcionais. Essa velocidade permite que as empresas respondam rapidamente às demandas do mercado e aproveitem as oportunidades. As organizações podem criar protótipos, testar e lançar aplicações em questão de dias ou semanas. Essa agilidade é crucial no cenário digital atual, onde a velocidade da inovação pode ser um diferencial importante.
As plataformas no-code melhoram a produtividade organizacional ao permitirem que usuários não familiarizados com a tecnologia criem soluções para necessidades específicas sem esperar pela disponibilidade do departamento de TI. Essa abordagem de autoatendimento ao desenvolvimento de aplicações ajuda os usuários corporativos a automatizar fluxos de trabalho, simplificar processos e resolver problemas rapidamente.
As principais plataformas no-code têm um histórico de código consistente e de alta qualidade que segue as melhores práticas. Código de alta qualidade ajuda a reduzir o risco de bugs e vulnerabilidades de segurança, requer menos manutenção e solução de problemas e pode ajudar as organizações a reduzir a dívida técnica. Uma plataforma no-code forte pode capacitar as empresas a adaptar soluções de software às necessidades em evolução sem se preocupar com dívidas técnicas.
As plataformas modernas no-code oferecem escalabilidade e flexibilidade robustas que permitem que as empresas comecem com pouco e expandam suas aplicações conforme as necessidades crescem. A capacidade de modificar e adaptar rapidamente aplicações no-code em resposta às mudanças nos requisitos de negócios torna as soluções no-code eficazes em ambientes de negócios dinâmicos.
Embora as vantagens das plataformas de desenvolvimento no-code sejam atraentes para as empresas, é fundamental considerar as possíveis desvantagens e os riscos ocultos. O que parece ser uma solução econômica inicialmente pode levar a complicações imprevistas no futuro. É essencial avaliar o custo total de propriedade desde o início de qualquer projeto de software, incluindo aqueles que usam plataformas no-code.
A ascensão de plataformas no-code pode contribuir inadvertidamente para a TI invisível dentro das organizações. Como os usuários não técnicos criam aplicações sem supervisão de TI, isso pode levar à falta de padronização, possíveis vulnerabilidades de segurança e desafios de integração.
Essa abordagem descentralizada pode resultar em silos de dados e experiências de usuário inconsistentes em toda a organização. A implementação de governança adequada e políticas claras é essencial para mitigar esses riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios do desenvolvimento no-code.
Embora as plataformas no-code ofereçam funcionalidades impressionantes, elas podem ficar aquém quando surgem requisitos altamente específicos ou complexos. Os componentes e modelos pré-criados que tornam o desenvolvimento no-code acessível também limitam o grau de personalização e integração possível.
Para empresas com processos diferenciados ou necessidades especializadas, essa restrição pode exigir comprometimentos na funcionalidade ou na experiência do usuário. A dependência de uma plataforma no-code específica também pode levar ao lock-in com fornecedor, dificultando a migração para outros sistemas ou plataformas no futuro.
Plataformas no-code podem representar desafios para a manutenção de protocolos robustos de segurança e governança de dados. A facilidade de criação de aplicações pode levar a uma atenção inadequada à proteção de dados, requisitos de conformidade e controles de acesso.
Sem a devida supervisão, informações sensíveis podem ser expostas ou manipuladas indevidamente, o que pode levar a violações regulatórias ou vazamentos de dados. As organizações devem implementar políticas rigorosas de governança de dados e garantir que o desenvolvimento no-code esteja alinhado com os padrões gerais de segurança de TI para mitigar esses riscos.
O IBM Cloud Pak for Business Automation é um conjunto modular de componentes de software integrados, construído para qualquer nuvem híbrida, projetado para automatizar tarefas e impulsionar o crescimento empresarial.
Aumente a produtividade com softwares de automação de fluxo de trabalho que simplificam uma ampla variedade de processos e tarefas.
O IBM Robotic Process Automation ajuda você a automatizar mais processos de negócios e de TI em escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional. Os robôs de software, ou bots, podem atuar com base em insights de IA para realizar tarefas sem atrasos e permitir que você alcance a transformação digital.
O IBM watsonx Assistant é uma solução de IA conversacional de última geração que capacita as equipes a criar assistentes de IA generativa que entregam experiências de autoatendimento aos clientes em qualquer dispositivo ou canal, ajudam a aumentar a produtividade dos funcionários e são escalonados em toda a sua empresa.
Desenvolver automações integradas com IA usando ferramentas de low-code e no-code, atribuir tarefas aos bots e acompanhar o desempenho com o IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatível com qualquer nuvem híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados foi desenvolvido para transformar fluxos de trabalho fragmentados e acelerar o crescimento empresarial.