O que é no-code?

Ele usa interfaces visuais e ferramentas de arrastar e soltar que permitem que usuários não técnicos criem software funcional com pouco ou nenhum conhecimento de programação.

O poder do desenvolvimento no-code reside em sua capacidade de democratizar a criação de software e capacitar os usuários da linha de negócios a desenvolver rapidamente soluções adaptadas às suas necessidades específicas. Por exemplo, considere uma equipe de marketing que está procurando criar um aplicativo de pesquisa de clientes. Usando uma plataforma no-code, eles podem montar o aplicativo em horas em vez de semanas, arrastando e soltando módulos como campos de perguntas, botões e ferramentas de coleta de dados em uma tela visual.

As plataformas no-code usam interfaces de arrastar e soltar, fluxos de trabalho visuais e componentes pré-criados para permitir que usuários não técnicos (também conhecidos como desenvolvedores de cidadãos ou tecnólogos de negócios) projetem, criem, testem e lancem soluções personalizadas sem envolver a TI.

Essa abordagem de desenvolvimento rápido de aplicações acelera a prototipagem e a implementação de aplicações, permitindo que as empresas testem ideias e implementem soluções em velocidades sem precedentes. Ela promove respostas rápidas às necessidades do mercado, reduz os custos de desenvolvimento e a carga das equipes de TI e libera recursos técnicos para projetos mais complexos. Como resultado, as empresas podem inovar mais rapidamente e se adaptar de forma mais eficiente às demandas em constante mudança.

O desenvolvimento no-code remodela o cenário tecnológico, colocando as ferramentas de desenvolvimento nas mãos de usuários corporativos com habilidades técnicas limitadas. O analista do setor Gartner prevê que 70% das novas aplicações serão desenvolvidas com tecnologias de pouco código/no-code até 2025, contra menos de 25% em 2020 (link externo ao ibm.com).

Essa mudança promove uma cultura de inovação em todos os níveis organizacionais, do marketing às operações. Como as empresas enfrentam uma pressão cada vez maior para digitalizar fluxos de trabalho e automatizar processos, as plataformas no-code oferecem uma solução escalável e econômica. Essas ferramentas ajudam os líderes de negócios a atingir suas metas de transformação digital sem a necessidade de um amplo conhecimento de codificação ou de recursos técnicos adicionais.