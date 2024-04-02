O que é automação de processos de negócios?

Uma implementação bem-sucedida da BPA deve considerar as necessidades, os processos e as metas exclusivas da organização. Este é um guia rápido de como lidar com as complexidades da automação de processos de negócios:

Avalie o apetite e as necessidades de automação: as organizações começam entendendo sua prontidão organizacional para a automação e comunicam como essa mudança afetará os funcionários. A automação deve se concentrar em tarefas manuais demoradas ou processos propensos a erros. A automação de processos de negócios, por definição, transformará os fluxos de trabalho diários. Portanto, entender o apetite por mudanças entre a liderança e os funcionários é crucial para o sucesso, pois os funcionários afetados precisam ser educados e treinados para entender o valor comercial que o novo fluxo de trabalho oferece.



Identifique os processos para automação: analise os processos organizacionais para identificar possíveis candidatos à automação. Processos com alto volume que envolvem tarefas repetitivas, sensibilidade ao tempo e que precisam de várias pessoas para execução são bons candidatos. Exemplos comuns incluem notificações por e-mail, suporte técnico, migração de dados, folha de pagamento e faturamento.

Escopo do projeto: o escopo do projeto de automação deve estar vinculado ao nível de maturidade de automação de uma organização. Organizações com pouca ou nenhuma automação devem começar aos poucos, com a automatização de processos que possam gerar impulso. Isso gerencia os recursos e define expectativas realistas.



Envolva os principais stakeholders: os stakeholders engajados revelarão as necessidades da organização e poderão comunicar o que deve ser priorizado, quais processos precisam ser otimizados, o que pode ser eliminado e quais processos se beneficiarão mais com a automação. Inclua os líderes de negócios desde o início para esclarecer as necessidades da organização e definir metas de automação que lidem com os pontos problemáticos.



Defina as etapas do processo com clareza: todo processo identificado para automação deve ter uma documentação clara que defina a tarefa envolvida, as partes responsáveis e os cronogramas de execução. Compreender o processo atual em profundidade é essencial para identificar oportunidades de automação e projetar fluxos de trabalho automatizados eficazes.



Defina metas claras: estabeleça metas claras e mensuráveis para cada processo direcionado. Os objetivos incluem reduzir os tempos de processo, diminuir as taxas de erro e melhorar o suporte e a satisfação do cliente. Ter objetivos específicos ajuda a concentrar esforços e medir os resultados.



Meça e adapte: uma abordagem em fases é benéfica para medir os resultados da automação e permite ajustes, conforme necessário. O sucesso aumenta com o tempo, e os resultados iniciais podem não parecer adequados. No entanto, analisar regularmente o desempenho em relação às metas definidas ajudará a refinar a estratégia de automação.



Treine e apoie os funcionários: dedique tempo suficiente ao treinamento e dê aos funcionários um período de adaptação. As organizações devem garantir que sua equipe se sinta confortável com o software de automação de processos de negócios e compreenda os benefícios da automação.



Adote soluções prontas: sempre que possível, use soluções prontas. Isso acelera a implementação e ajuda a reduzir custos. Muitos processos comuns estabeleceram plataformas de automação disponíveis que podem ser personalizadas para atender às necessidades organizacionais específicas.



Adote uma filosofia de longo prazo: aborde a BPA com uma perspectiva de longo prazo. Os investimentos iniciais em tempo e recursos podem ser significativos, mas o retorno sobre o investimento (ROI) com a maior eficiência, redução de erros e melhor conformidade pode ser substancial ao longo do tempo.



As empresas devem estabelecer um framework de automação que ajude a delinear as várias tecnologias de automação. Esse framework deve esclarecer a função de cada tecnologia, filtrar a propaganda do mercado e entender como as diferentes ferramentas podem ser usadas em conjunto para obter uma automação abrangente dos processos de negócios. Ao adotar essa abordagem estratégica, as organizações podem lidar melhor com o complexo cenário da BPA e aproveitar a combinação certa das tecnologias.