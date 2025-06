A IA não compete com o potencial humano; ela o amplifica. A IA ajuda os profissionais do conhecimento a economizar tempo, energia e foco, permitindo que eles alcancem seu máximo potencial e tornando seu trabalho não apenas mais fácil, mas também mais significativo.



Entre as principais ferramentas para aumentar a produtividade estão os agentes e assistentes de IA, que assumem as tarefas repetitivas e demoradas do trabalho intelectual. Neste episódio da AI Academy, Parul Mishra explica a diferença entre agentes e assistentes de IA e mostra como eles podem revolucionar a produtividade nas empresas.