O que é low-code?

Low-code é uma abordagem visual para o desenvolvimento de software que permite a entrega mais rápida de aplicativos por meio de uma codificação manual mínima. A interface gráfica do usuário e os recursos de arrastar e soltar de uma plataforma com pouco código automatizam aspectos do processo de desenvolvimento, eliminando as dependências das abordagens tradicionais de programação de computadores. As plataformas com pouco código democratizam o desenvolvimento de aplicativos, principalmente para os desenvolvedores “cidadãos”, ou seja, usuários corporativos com pouca experiência formal em codificação, como analistas de negócios ou gerentes de projetos. Essas ferramentas permitem que os funcionários menos técnicos causem um impacto maior nos negócios de várias maneiras, como, por exemplo, aliviando os atrasos do departamento de TI, reduzindo a TI invisível e assumindo mais propriedade sobre os fluxos de trabalho de gerenciamento de processos de negócios (BPM). Com tudo isso dito, plataformas de desenvolvimento de código baixo também ajudam programadores mais experientes. Como exigem pouca ou nenhuma experiência em codificação, permitem maior flexibilidade no histórico de codificação do desenvolvedor. Por exemplo, alguns aplicativos comerciais exigem conhecimento de uma linguagem de programação específica, o que restringe ainda mais a seleção de desenvolvedores. Ao eliminar esse gargalo, as plataformas com pouco código reduzem o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos, permitindo que eles façam mais em menos tempo.

A pandemia COVID-19 aumentou a necessidade da empresa de automatizar processos e priorizar iniciativas de transformação digital. Plataformas de código baixo atendem a essa necessidade, ajudando a simplificar fluxos de trabalho e acelerar projetos de automação. De acordo com a Gartner, espera-se que o mercado global de tecnologias de desenvolvimento de código baixo aumente em 22,6% (o link externo a IBM), alcançando USD 13,8 bilhões, em 2021. Em seguida, até 2023, eles preveem que mais de 50% das empresas de médio a grande porte adotarão uma plataforma de aplicativos low-code de acordo com o Relatório do Quadrante Mágico mais recente (o link externo a IBM).

Um modelo de código baixo promove o rápido desenvolvimento de aplicativos, tornando a experiência do usuário mais acessível. Tanto os cidadãos quanto os desenvolvedores profissionais se beneficiam dos principais recursos, como um ambiente de desenvolvimento integrado visual (IDE), conectores de dados integrados e/ou APIs e modelos de código. Toda essa funcionalidade de ferramentas low-code melhora o processo DevOps, permitindo mais tempo para inovação.

Low-Code vs. No-Code



A Forrester distingue produtos low-code e produtos no-code por seus usuários-alvo finais. Embora as plataformas de aplicativos low-code (LCAP) sejam amplas no escopo, atendendo tanto a desenvolvedores profissionais quanto a cidadãos, elas ainda podem exigir algumas habilidades de codificação. Portanto, as plataformas de aplicativos low-code atendem principalmente a desenvolvedores em tempo integral e parcial. No entanto, os produtos no-code são especificamente direcionados para usuários corporativos, permitindo que eles criem aplicativos personalizados sem habilidades e conhecimentos de desenvolvimento especializados.

Semelhante ao low-code, uma plataforma de desenvolvimento no-code (NCDP) permite que os usuários criem aplicativos empresariais por meio de interfaces de arrastar e soltar em vez de programação de codificação manual tradicional. As plataformas low-code e no-code são criadas para acelerar a automação de processos, bem como alcançar escalabilidade nesses processos.

A principal desvantagem das plataformas no-code é que, embora possam reduzir a TI invisível (shadow IT), elas também podem abrir caminho para isso. Se os usuários de negócios desenvolverem e editarem software sem qualquer supervisão do departamento de TI, isso poderá criar fluxos de trabalho adicionais para garantir que os padrões de desempenho, segurança e conformidade sejam atendidos.