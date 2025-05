O que é aquisição?

O gerenciamento de procurement envolve o planejamento, a execução e o controle dos processos relacionados à aquisição de bens ou serviços para uma organização. Muitas vezes conhecido como o processo de source-to-settle, o gerenciamento de procurement abrange uma série de atividades cruciais para o processo de procurement, desde o sourcing e compras até a negociação de contratos, o gerenciamento de relacionamento com fornecedores (SRM), o gerenciamento de riscos, a conformidade com políticas e a integração com contas a pagar.

Os principais objetivos do gerenciamento de aquisição incluem a obtenção dos recursos necessários com o melhor valor, o gerenciamento de relacionamentos com fornecedores e a mitigação de riscos associados à aquisição de bens e serviços. O software de aquisição, também conhecido como software de e-procurement, desempenha um papel fundamental na otimização do processo. Ao automatizar fluxos de trabalho, esse software facilita o gerenciamento eficiente das atividades de compras.

Além da automação, ele permite que as empresas analisem a economia de custos com mais eficiência e monitorem o desempenho de seus fornecedores. Em essência, o gerenciamento de aquisição, apoiado por um software avançado de aquisição, garante uma abordagem sistemática e eficiente de todo o ciclo de vida de aquisição, contribuindo para uma melhor tomada de decisões e otimização de recursos.