O que é descoberta de APIs?

A descoberta de APIs cria um inventário das interfaces de programação de aplicativos (APIs) em uso, o que elas fazem, quem tem permissões de acesso e muito mais. Ela também pode ajudar a descobrir APIs ocultas ou esquecidas — importantes para mitigar riscos de segurança.

As APIs são uma parte vital do desenvolvimento de software moderno e fornecem uma troca bidirecional: permitem que desenvolvedores e aplicativos solicitem dados, adicionem serviços e capitalizem recursos de outros aplicativos, ao mesmo tempo em que dão aos proprietários da aplicação uma maneira de Compartilhe, publicize e comercializar seus produtos. Com essa funcionalidade essencial, surgem complexidade e vulnerabilidades adicionais.

O API management é crucial para proteger essas vulnerabilidades e garantir que um ecossistema de API opere conforme o esperado. É importante saber exatamente quantos, quais tipos e o quanto as APIs são populares, para a segurança de APIs, autenticação, eficiência, proteção de dados confidenciais e para manter uma visão geral de como uma determinada aplicação está sendo usada. Mas como o proprietário de uma aplicação descobre todas essas informações? É aí que entra a descoberta de APIs.