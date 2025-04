O que é GraphQL?

O ecossistema REST está bem estabelecido, com uma ampla variedade de ferramentas, bibliotecas, frameworks e tutoriais disponíveis para desenvolvedores. No entanto, trabalhar com APIs REST frequentemente exige que as equipes naveguem por diversos endpoints e compreendam as convenções e os padrões específicos de cada API.

O GraphQL é relativamente novo, mas o ecossistema GraphQL cresceu enormemente desde sua introdução, com diversas ferramentas e bibliotecas disponíveis tanto para o desenvolvimento de serviços no front-end quanto no back-end.



Ferramentas como GraphiQL, Apollo Studio e GraphQL Playground oferecem ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) poderosos no navegador para explorar e testar APIs GraphQL. Além disso, o GraphQL tem forte suporte para geração de código, o que pode simplificar o desenvolvimento no lado do cliente.