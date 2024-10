O que é depuração?

A depuração normalmente envolve seis etapas:



- Reproduzir as condições

- Encontrar o bug

- Determinar a causa raiz

- Corrigir o bug

- Testar para validar a correção

- Documentar o processo

Etapa 1: reproduzir as condições



O processo de depuração exige especificidade; os engenheiros não podem confiar em uma descrição de segunda mão do problema para diagnosticá-lo com precisão. Portanto, a primeira etapa do processo de depuração é replicar as condições que causaram o aparecimento do bug. A reprodução do bug permite que os programadores e engenheiros observem o erro em primeira mão e coletem dados contextuais para o restante do processo de depuração.

Etapa 2: encontrar o bug



O próximo passo é identificar a origem do bug com a maior precisão possível, examinando minuciosamente o código e revisando todos os logs disponíveis. Durante essa etapa, os desenvolvedores normalmente dependem de ferramentas de depuração que facilitam a pesquisa em grandes trechos de código, em vez de trabalhar manualmente.

Passo 3: Determinar a causa raiz



Os desenvolvedores determinam o que causa um bug examinando a lógica e o fluxo do código e como diferentes componentes do código interagem sob as condições específicas em que o bug ocorre.

Etapa 4: corrigir o bug



Essa etapa normalmente envolve a solução de problemas e a revisão do código para corrigir o problema, além da recompilação e da nova execução do software para garantir que o bug seja corrigido. Essas revisões podem envolver várias iterações, pois as primeiras tentativas podem falhar ou introduzir inadvertidamente novos bugs.



A maioria dos desenvolvedores usa um sistema de controle de versão para rastrear alterações, para que possam reverter facilmente quaisquer modificações que não resolvam o problema ou criar novas.

Etapa 5: Teste para validar a correção



Os testes executados após a correção de um bug incluem:

Testes de unidade, que testam o segmento de código individual alterado para corrigir o bug

Testes de integração, que testam todo o módulo que contém o bug corrigido



Testes de sistema, que testam todo o sistema no qual o módulo alterado é executado



Testes de Regression, que garantem que o código corrigido não afeta o desempenho da aplicação, ou seja, que a aplicação não regrediu devido à correção do bug.



Etapa 6: Documentar o processo



Como etapa final, os desenvolvedores registram os detalhes do processo de reparo, incluindo o que causou o bug, como ele foi corrigido e quaisquer outras informações relevantes. A documentação é uma ferramenta valiosa para os programadores usarem quando bugs semelhantes ocorrerem no futuro.