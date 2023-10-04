O GraphQL surgiu como uma tecnologia-chave no espaço de APIs, com um número crescente de organizações adotando essa nova estrutura de APIs em seus ecossistemas. O GraphQL é frequentemente visto como uma alternativa às APIs REST (Youtube), que existem há muito tempo. Comparado às APIs REST (ou outras especificações tradicionais de APIs), o GraphQL oferece mais flexibilidade aos consumidores de APIs (como desenvolvedores de aplicativos) e traz muitos benefícios, além de alguns novos desafios para o desenvolvimento e entrega de APIs.
Recentemente, participei do GraphQLConf 2023, a conferência GraphQL em São Francisco, onde especialistas e usuários do GraphQL de todo o mundo se reuniram para discutir o futuro da tecnologia. Essa primeira GraphQLConf foi organizada pela Fundação GraphQL, que a IBM está orgulhosamente patrocinando. Destacarei sete insights principais sobre as tendências do GraphQL para os próximos anos com base nos aprendizados do evento.
A adoção do GraphQL entre as empresas tem crescido rapidamente. Um relatório da Gartner previu que, até 2025, mais de 50% das empresas usarão o GraphQL em produção, contra menos de 10% em 2021. Na GraphQLConf, ficou claro que a tecnologia está a caminho de cumprir essa previsão. A conferência incluiu palestrantes e participantes de empresas como Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase e Atlassian.
Assim como outras especificações de API, o GraphQL deve ser combinado com o software de API management para obter o máximo de benefícios. O GraphQL é frequentemente implementado como um gateway ou middleware para diferentes fontes de dados, o que significa que o desempenho e a segurança de APIs dependem dessas fontes posteriores. Para otimizar o desempenho da API GraphQL, você deve usar uma análise de custo de consulta para implementar a limitação de taxa com base nas fontes de dados conectadas. As apresentações na GraphQLCConf discutiram como a observabilidade e a limitação de taxas desempenham papéis importantes no API management para GraphQL.
A segurança das APIs do GraphQL está se tornando ainda mais crítica agora que as empresas começaram a executar o GraphQL em escala. Como a estrutura do GraphQL é diferente de outras especificações de API, ela tem suas próprias necessidades em termos de segurança. Durante a conferência, vulnerabilidades específicas do GraphQL, como problemas de complexidade e vazamentos de esquema, foram destacadas. Obviamente, as ameaças de segurança que se aplicam às especificações de API padrão, como injeções e erros de servidor, também se aplicam às APIs do GraphQL e podem ser frequentemente mitigadas por soluções de API management.
Há duas abordagens distintas para a criação de APIs GraphQL: "code-first" e "schema-first". No núcleo de cada API GraphQL há um esquema que atua como sistema de tipos.
Uma nova abordagem emergente é chamada de "SDL-first" (Schema Definition Language), onde, em vez de separar o esquema e a lógica de negócios, você define ambos diretamente dentro do esquema do GraphQL. Eu discuti essa abordagem declarativa, SDL-first na minha palestra no GraphQLConf (Youtube).
Os dados de streaming no GraphQL sempre foram negligenciados, mas estão ficando mais relevantes com o aumento da adoção do GraphQL em escala. Os dados em tempo real no GraphQL são implementados usando um tipo de operação chamado “Assinatura”, mas os dados de streaming têm necessidades diferentes. Para dados de streaming, duas novas diretivas integradas serão introduzidas na especificação GraphQL, chamadas de "@stream" e "@defer". Ao adicionar essas novas diretivas, o GraphQL será capaz de lidar com situações mais complexas em que a entrega incremental de dados é necessária. Espera-se que esse desenvolvimento torne o GraphQL mais compatível com fontes de dados assíncronas ou orientadas por eventos.
A federação do GraphQL é usada para reunir várias APIs do GraphQL para consumir todos os seus dados de uma única API. Isso melhorará a usabilidade e a descoberta de todos os serviços da organização. Frequentemente, a federação exigirá que cada serviço posterior seja uma API GraphQL, mas algumas soluções GraphQL permitem que cada fonte de dados seja federada em uma única API GraphQL. Até o momento, a federação do GraphQL dependia de requisitos específicos do fornecedor, o que levava a muitas implementações diferentes.
Na GraphQLConf, foi anunciado que a IBM uniu esforços com outras empresas líderes no espaço de APIs para desenvolver uma especificação aberta para a federação do GraphQL sob a GraphQL Foundation.
À medida que a inteligência artificial (IA) transforma a forma como os desenvolvedores escrevem e interagem com o código, ela também oferece desafios e oportunidades para o GraphQL. Por exemplo, como os desenvolvedores criarão APIs do GraphQL em um mundo dominado pela IA? Como a IA pode ajudar a encontrar e prevenir vulnerabilidades de segurança para o GraphQL?
Tanto na GraphQLConf quanto no IBM TechXchange, o IBM Fellow e CTO, Anant Jhingran, apresentou o papel que o GraphQL desempenha na integração de IA e APIs. Esta palestra do IBM TechXchange mostra como é a combinação do GraphQL e da IA.
Com um número crescente de organizações não apenas experimentando o GraphQL, mas começando a implementá-lo em escala, o ecossistema está se desenvolvendo rapidamente. Na IBM, ajudamos organizações de todos os tamanhos em sua jornada no GraphQL, facilitando o desenvolvimento rápido de APIs do GraphQL em nível de produção.
Veja o que um iPaaS reinventado para a era da IA pode fazer. Com uma solução híbrida unificada para todos os cenários de integração e IA agêntica para impulsionar a produtividade, a IBM lidera o caminho em integração.
O cenário de iPaaS está mudando. Obtenha as mais recentes tendências de mercado no The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Saiba como a Bonfiglioli implementou uma única plataforma para enfrentar qualquer desafio de integração. Ela atende à necessidade empresarial de automação com pouco código, enquanto garante que a TI tenha total transparência e controle, não importa onde nossos dados estejam ou precisem estar. ” Fabio Zoboli, Arquiteto de Integração, Bonfiglioli
Descubra como o webMethods Hybrid Integration unifica IA, APIs, aplicativos e dados com um tour prático e autoguiado de três casos de uso importantes de iPaaS.
Navegue pelas complexidades da implementação do iPaaS com o guia especialista da IBM. Lide com os desafios de integração e capacite sua equipe com estratégias praticáveis.
Veja como a implementação do IBM webMethods pode proporcionar ROI mensurável para sua empresa, de acordo com o estudo TEI da Forrester.
Habilite a integração dinâmica e escalável que se adapta às necessidades de negócios em evolução. Automação impulsionada por IA e orientada por APIs
Libere o potencial dos negócios com as soluções de integração da IBM, que conectam aplicações e sistemas para acessar dados críticos de forma rápida e segura.
Aproveite a nuvem híbrida ao máximo de seu valor na era da IA agêntica
Habilite a integração dinâmica e escalável que se adapta às necessidades de negócios em evolução. Automação impulsionada por IA e orientada por APIs.