O GraphQL surgiu como uma tecnologia-chave no espaço de APIs, com um número crescente de organizações adotando essa nova estrutura de APIs em seus ecossistemas. O GraphQL é frequentemente visto como uma alternativa às APIs REST (Youtube), que existem há muito tempo. Comparado às APIs REST (ou outras especificações tradicionais de APIs), o GraphQL oferece mais flexibilidade aos consumidores de APIs (como desenvolvedores de aplicativos) e traz muitos benefícios, além de alguns novos desafios para o desenvolvimento e entrega de APIs.

Recentemente, participei do GraphQLConf 2023, a conferência GraphQL em São Francisco, onde especialistas e usuários do GraphQL de todo o mundo se reuniram para discutir o futuro da tecnologia. Essa primeira GraphQLConf foi organizada pela Fundação GraphQL, que a IBM está orgulhosamente patrocinando. Destacarei sete insights principais sobre as tendências do GraphQL para os próximos anos com base nos aprendizados do evento.