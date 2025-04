A federação Apollo representou um avanço significativo para a construção de ecossistemas de APIs simplificados, e continua sendo uma opção para empresas que procuram implementar arquiteturas federadas de TI.

Ainda assim, uma abordagem de federação baseada no Apollo restringe os desenvolvedores a uma implementação de um único fornecedor, já que ambientes federados com Apollo aceitam apenas diretivas e tipos definidos pelo Apollo ou tecnologias de back-end compatíveis com o Apollo. Em outras palavras, a federação Apollo muitas vezes limita a flexibilidade do sistema, mesmo com o surgimento de novas tecnologias.

Desenvolvedores que buscam otimizar a flexibilidade, mantendo a funcionalidade de camada unificada da federação Apollo, podem preferir a federação aberta. As abordagens de federação aberta permitem que os sistemas combinem dados de qualquer fornecedor ou tipo de API, incluindo APIs que não são de GraphQL. Usando ferramentas como o IBM API Connect, as empresas podem personalizar e escalar seus ativos de TI sem restrições de compatibilidade e continuar adotando inovações de várias comunidades tecnológicas.