A plataforma de banco digital pioneira do Axis Bank, NEO, ajudou a integrar um conjunto completo de produtos bancários de transações em pagamentos, cobranças, comércio, finanças da cadeia de suprimentos e tesouraria e experiência de domínio em torno dos negócios. A NEO ajudou o banco a embarcar em uma jornada transformacional que o ajudou a lançar produtos de API líderes do setor em serviços bancários de transações, de PMEs e MPMEs a conglomerados.

"O Axis Bank está constantemente se esforçando para garantir que seus clientes se preparem para o futuro em seus importantes itens de agenda de digitalização de tesouraria, capital de giro e necessidades de cadeia de suprimentos e pagamentos integrados em evolução. Para isso, o Axis Bank criou o principal portfólio de trilhos de APIs da Índia, com base no qual são oferecidas nossas propostas de serviços bancários de transações líderes do setor. Isso também inclui nosso Portal do Desenvolvedor, no qual os clientes podem se registrar, explorar as APIs, testá-las e se integrar com uma experiência de integração digital de ponta a ponta líder do setor", acrescenta Vivek Gupta, Presidente e Diretor de Produtos Bancários de Atacado, Axis Bank.

Para gerar ainda mais inovação, o Axis Bank introduziu recomendações de APIs para o segmento e todo o setor, tornando-o o primeiro portal do desenvolvedor de APIs do setor focado em recomendações personalizadas de APIs. Outro recurso pioneiro do setor inclui o URL da API de retorno de chamada, que permite a comunicação orientada por eventos

Para melhorar o atendimento ao cliente e a experiência, o Axis Bank se concentra na gratificação instantânea usando chatbots, um sistema automatizado de tickets e um fórum da comunidade de desenvolvedores para lidar com eficiência com as consultas dos clientes.