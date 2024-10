O que é governança de TI?

Uma governança de TI eficaz é um componente central da estratégia de negócios geral e da governança corporativa, como uma política de governança, risco e conformidade (GRC). A governança da TI gerencia a governança e os riscos enquanto mantém a conformidade com as regulamentações do setor e do governo. Otimizar a governança de TI requer a combinação certa de investimentos em TI, políticas e pessoal. Ela ajuda as organizações a alinhar suas metas de TI com os objetivos de negócios.

Uma estratégia de TI abrangente com forte governança de TI pode simplificar a tomada de decisões de TI, impulsionando resultados em relação às principais metas de negócios. Ela está se tornando cada vez mais um componente das equipes de DevOps responsáveis pelas operações de TI. As equipes de DevOps trabalham de forma mais eficiente para criar, testar e entregar software.

À medida que as organizações aumentam seus investimentos em TI, a importância de uma política robusta de governança de TI cresce. Os diretores executivos de TI (CIOs) impulsionam a estratégia de governança de TI ao lado de outros stakeholders importantes na diretoria executiva.