O que é GRC?

Uma estrutura de GRC ajuda as organizações a estabelecer políticas e práticas para minimizar o risco de conformidade. As soluções GRC de TI e segurança estão focadas em alavancar informações oportunas sobre dados, infraestruturas e aplicativos virtuais, móveis e em nuvem.

Além disso, o programa GRC de uma organização deve melhorar a eficiência, reduzir os riscos e aumentar o desempenho e o retorno sobre o investimento (ROI). As empresas desenvolverão e usarão uma estrutura de GRC para liderança, organização e operação de suas áreas de TI para garantir que suportem e permitam os objetivos estratégicos da organização. Isso inclui informações correlacionadas no contexto de processos de negócios, políticas e controles, bem como atividades realizadas por equipes de TI, finanças, RH e diretores executivos.

Eficiência



Avaliação de riscos, gerenciamento de conformidade, auditorias internas e outras atividades de GRC podem consumir muito tempo e consumir muitos recursos quando realizadas sem uma plataforma de software GRC. Uma plataforma GRC pode ajudar as empresas a quebrar silos em processos e dados, cumprir os regulamentos e monitorar, medir e prever perdas e eventos de risco.

Ela também pode ajudar as empresas a gerenciar o ciclo de vida de modelos financeiros e baseados em inteligência artificial (IA) e melhorar a conformidade e os controles de TI. As empresas podem até medir o impacto dos requisitos regulatórios e de negócios na estrutura de políticas e dar suporte à medição automatizada e aos controles de TI por meio da integração com produtos de terceiros.

Avaliação e redução de risco



O GRC permite que as empresas estabeleçam, automatizem e gerenciem avaliações de risco e redução de risco. E os dados de uma plataforma GRC permitem que as empresas tomem decisões mais informadas e aloquem recursos para minimizar os riscos.

Auditorias para regulamentações como a Lei Sarbanes Oxley são os marcos pelos quais o GRC opera, e os departamentos precisam manter e proteger detalhes confidenciais, incluindo faturas, registros de recursos humanos e relatórios financeiros, a serem preparados para essas auditorias.

Um programa GRC eficaz pode ser particularmente útil para empresas que passaram por um evento ou falha significativa de conformidade ou risco. Além disso, as empresas que não confiam em sua conformidade ou relatórios e visibilidade de riscos financeiros internos e externos podem recorrer a um modelo GRC para ajudar a corrigir e monitorar conjuntos de controle redundantes e estruturas ineficazes para evitar preocupações de risco repetíveis.

Suporte estratégico para desempenho e ROI



Às vezes, as empresas podem achar difícil alocar recursos, lidar com conflitos de interesse e medir o sucesso. Isso pode ser o resultado de lidar com os custos crescentes de lidar com riscos e requisitos, ao mesmo tempo em que enfrenta o desafio de gerenciar o crescimento exponencial de relacionamentos e riscos com terceiros.

No entanto, as empresas podem definir e monitorar objetivos claros com métricas geradas a partir de uma plataforma GRC. Isso ajudará a aumentar seu desempenho e melhorar seu ROI.