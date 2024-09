O que é monitoramento de conformidade?

Para entender a importância do monitoramento da conformidade, considere o cenário regulatório atual. Em todo o mundo, governos, autoridades comerciais, organizações de padrões do setor e até empresas individuais criaram uma rede de exigências de conformidade que se aplicam a qualquer empresa que opere em sua jurisdição ou setor, independentemente de onde ela esteja sediada.

O não cumprimento dos requisitos de conformidade pode muitas vezes acarretar multas pesadas e problemas legais. Por exemplo, em maio de 2023, a autoridade de proteção de dados da Irlanda impôs uma multa de USD 1,3 bilhão à Meta, com sede na Califórnia, por violações do GDPR (link fora de ibm.com).

Além disso, a alta gerência e outros indivíduos carregam suas próprias responsabilidades regulatórias. Por exemplo, o Sarbanes-Oxley Act (SOX Act), uma lei regulatória dos EUA que visa prevenir fraudes corporativas, estipula que executivos podem enfrentar multas de até USD 1 milhão e dez anos de prisão por certificar um relatório financeiro inexato.

Simplificando, a conformidade é complexa e essa complexidade pode levar as empresas a violarem inadvertidamente as regras de conformidade em suas operações diárias. Eles podem não entender totalmente as nuances dos requisitos de conformidade ao expandir para uma nova região, ou podem ignorar atualizações nas leis de proteção de dados que exigem a divulgação de políticas de privacidade de dados aos clientes.

O monitoramento da conformidade ajuda as organizações a gerenciar esses riscos e se manterem atualizadas sobre o cenário regulatório em constante mudança. Isso economiza tempo e dinheiro, permitindo que elas identifiquem violações em tempo real antes de se tornarem problemas maiores. Também cria maior eficiência organizacional, simplificando o processo complexo de geração de relatórios regulatórios.

Do ponto de vista da segurança, o monitoramento da conformidade também promove um melhor gerenciamento de riscos e transparência organizacional, vantagens que se tornaram cada vez mais críticas à medida que os clientes se preocupam mais com a privacidade de dados e com o potencial de violações de dados. Ao manter a conformidade regulatória, as organizações não apenas se protegem, mas também criam confiança e confiança com os stakeholders.