O que é cloud integration?

Espera-se que o mercado de plataformas de cloud integration híbrida tenha uma taxa composta de crescimento anual de 14% entre 2018 e 2023, de acordo com um relatório da Research and Markets. As motivações dessa atividade são muitos e variados. Algumas organizações estão buscando usar recursos integrados para dar suporte a aplicações e serviços em tempo real, enquanto outras estão de olho no aumento dos recursos de automação para plataformas de back-office e voltadas para o cliente. As nuvens integradas também oferecem melhor compatibilidade com aplicações móveis e oferecem opções mais fáceis de implementação e escalabilidade em todos os níveis.

Não é de se admirar, então, que as plataformas de cloud integration estejam ganhando popularidade. Mas o que os CIOs devem procurar nesse novo ramo da tecnologia de TI?

Por um lado, sua plataforma deve fornecer ampla proteção para os dados em repouso e em trânsito. Em algumas áreas do mundo (principalmente na Europa), isso não é mero pensamento inteligente, mas uma exigência regulatória.

Outro recurso importante é o estabelecimento de autenticação adequada entre os controladores de dados e os processadores, uma vez que essa é a área que os hackers de hoje têm maior probabilidade de atingir.

Além disso, a integração deve ser abrangente para todos os casos de uso que envolvam a transferência de dados em lote para aplicações empresariais. Isso é particularmente importante para cargas extremamente pesadas, como quando os cientistas de dados adicionam novos recursos digitais a seus fluxos de trabalho ou as equipes de marketing rastreiam eventos em tempo real para obter novos insights ou lançar novos canais.