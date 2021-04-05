Basicamente, "o que é cloud integration?" pode parecer uma pergunta simples. Em seu nível mais básico, cloud integration significa reunir múltiplos ambientes de nuvem, seja em uma implementação híbrida ou como múltiplas nuvens públicas, de modo que operem como uma infraestrutura de TI coesa para uma empresa.
No entanto, um mergulho mais profundo nesse conceito revela que ele é tudo menos básico. Não só há inúmeros desafios técnicos a serem superados, mas os executivos de TI também devem lidar com uma série de questões de funcionalidade; ou seja, por que você deseja integrar arquiteturas de nuvem e que tipo de fluxos de trabalho você quer que elas ofereçam suporte?
Espera-se que o mercado de plataformas de cloud integration híbrida tenha uma taxa composta de crescimento anual de 14% entre 2018 e 2023, de acordo com um relatório da Research and Markets. As motivações dessa atividade são muitos e variados. Algumas organizações estão buscando usar recursos integrados para dar suporte a aplicações e serviços em tempo real, enquanto outras estão de olho no aumento dos recursos de automação para plataformas de back-office e voltadas para o cliente. As nuvens integradas também oferecem melhor compatibilidade com aplicações móveis e oferecem opções mais fáceis de implementação e escalabilidade em todos os níveis.
Não é de se admirar, então, que as plataformas de cloud integration estejam ganhando popularidade. Mas o que os CIOs devem procurar nesse novo ramo da tecnologia de TI?
Por um lado, sua plataforma deve fornecer ampla proteção para os dados em repouso e em trânsito. Em algumas áreas do mundo (principalmente na Europa), isso não é mero pensamento inteligente, mas uma exigência regulatória.
Outro recurso importante é o estabelecimento de autenticação adequada entre os controladores de dados e os processadores, uma vez que essa é a área que os hackers de hoje têm maior probabilidade de atingir.
Além disso, a integração deve ser abrangente para todos os casos de uso que envolvam a transferência de dados em lote para aplicações empresariais. Isso é particularmente importante para cargas extremamente pesadas, como quando os cientistas de dados adicionam novos recursos digitais a seus fluxos de trabalho ou as equipes de marketing rastreiam eventos em tempo real para obter novos insights ou lançar novos canais.
Idealmente, a transição da infraestrutura tradicional para uma nuvem integrada deve ser contínua, sem interrupções ou downtime. No entanto, alcançar isso exige uma série de etapas preparatórias. Isso pode incluir o estabelecimento de conectividade de alta velocidade e altamente disponível e a implementação de uma estratégia de replicação em tempo real que possa espelhar os serviços durante a migração, mesmo quando novos dados são adicionados ao ambiente.
Uma peça fundamental da tecnologia em uma arquitetura de nuvem integrada é a rede privada virtual (VPN). Ele não somente pode fornecer a velocidade e a flexibilidade necessárias para migrar dados e aplicações entre arquiteturas distribuídas, mas também pode ser implementado com criptografia para proteger melhor os dados em movimento.
Em última análise, no entanto, o objetivo da cloud integration não é apenas simplificar a infraestrutura ou aumentar a escala de recursos, mas também aprimorar a colaboração entre os trabalhadores do conhecimento. As muitas opções de hospedagem e armazenamento da nuvem híbrida são ideais para compartilhar dados e ferramentas de análise de dados entre vários trabalhadores, mesmo aqueles separados por grandes distâncias.
Determinar exatamente como essas arquiteturas devem ser projetadas é difícil, pois cada empresa terá seus próprios requisitos e objetivos operacionais. Os dados confidenciais provavelmente serão mantidos em nuvens locais, assim como os dados que devem ser acessados rapidamente pelos funcionários-chave. Por outro lado, as cargas de trabalho de alto volume irão principalmente para nuvens públicas, desde que haja políticas e sistemas para garantir a segurança adequada.
Em praticamente qualquer medida, um ambiente de nuvem integrado é uma solução muito mais viável do que várias nuvens díspares.
A resposta mais profunda à pergunta "o que é cloud integration?" é que se trata do processo de evitar que o tipo de infraestrutura baseada em silos que assola os data centers seja repetido na nuvem.
A cloud integration exige um planejamento cuidadoso e, se você não tiver as qualificações internamente, trabalhar com um parceiro confiável poderá ajudar a deixar seu ambiente de cloud totalmente funcional, sem erros dispendiosos pelo caminho.
Convido você a aprender mais sobre como encontrar um caminho sem interrupções para sua empresa para a nuvem. Em seguida, Explore as opções dentro da cloud integration para começar a planejar o caminho para sua empresa.
