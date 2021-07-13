O sentimento predominante quando se trata de aproveitar SDKs e APIs é que eles tornam o desenvolvimento de aplicações de software mais fácil e econômico. Elas são tão comuns para os desenvolvedores quanto as plataformas de e-mail e bate-papo para qualquer equipe de negócios.

Dito isso, existem alguns desafios notáveis associados ao uso de APIs e SDKs. Um desafio envolve violações de segurança. O desenvolvimento de software de "colcha de retalhos" pode resultar em brechas involuntárias que podem expor informações pessoais dos usuários. Houve até casos de desenvolvedores de SDK falsos comprando (e às vezes propagando com sucesso) SDKs capazes de atividades fraudulentas, sem o conhecimento dos programadores que os usam.

Por esse motivo, é fundamental que equipes de todos os tamanhos examinem seus provedores e mantenham a segurança no radar durante todo o ciclo de desenvolvimento.

Outro desafio específico dos SDKs tem sido a frequência das atualizações. Quando um site de desenvolvimento precisa ser compatível com várias versões de um SDK, isso pode causar problemas de sincronia entre esse SDK e quaisquer APIs e sistemas de back-end que ele usa. Para evitar problemas para os usuários finais e violações de segurança, as equipes de DevOps precisam ficar de olho no controle de versão.

A disponibilidade é uma prioridade para a maioria das empresas de desenvolvimento, mas ter controle sobre essas ferramentas de desenvolvimento é igualmente crítico.