Saiba mais sobre os kits de desenvolvimento de software (SDKs) e as interfaces de programação de aplicativos (APIs) e como eles melhoram os ciclos de desenvolvimento de software e a experiência do usuário final (UX).
No desenvolvimento de software moderno, o SDK e a API são duas ferramentas principais que você encontrará. Eles têm muito em comum e, às vezes, há confusão sobre o que cada um faz.
Em sua essência, tanto o SDK quanto a API permitem que você aprimore a funcionalidade de sua aplicação com relativa facilidade. Para cumprir a promessa de uma ou de ambas e melhorar a experiência tanto internamente quanto para os usuários finais, é importante entender como ambas as ferramentas funcionam no backend, como elas diferem e como contribuem para o processo geral de desenvolvimento.
SDK significa kit de desenvolvimento de software. Também conhecido como devkit, o SDK é um conjunto de ferramentas de criação de software para uma plataforma específica, incluindo os blocos de construção, depuradores e, muitas vezes, uma framework ou grupo de bibliotecas de código, como um conjunto de rotinas específicas para um sistema operacional (SO).
Um SDK típico pode incluir alguns ou todos estes recursos em seu conjunto de ferramentas:
Muitas vezes, pelo menos uma API também está incluída no SDK porque, sem a API, as aplicações não podem retransmitir informações e trabalhar juntos.
Os SDKs fornecem uma coleção abrangente de ferramentas que permitem que os desenvolvedores de software criem aplicações de software de maneira mais rápida e padronizada.
O desenvolvimento de aplicativos móveis nativos da nuvem, por exemplo, aproveita os SDKs para iOS da Apple ou o Android SDK do Google para essa plataforma. Para aplicações de maior escala, como software como serviço (SaaS) empresarial e aplicações proprietárias de software web e desktop, a Microsoft fornece o SDK .NET de código aberto, comumente usado.
A simplicidade de um SDK é tão valiosa quanto as ferramentas do kit. Veja como funciona:
Os SDKs são parte integrante do desenvolvimento de aplicativos móveis. Eles têm muitos casos de uso:
Os SDKs facilitam o trabalho dos desenvolvedores por proporcionar estes benefícios:
Agora vamos nos aprofundar em como esse intermediário (a API) funciona.
API significa interface de programação de aplicativos. Seja trabalhando como uma solução independente ou incluída em um SDK, uma API facilita a comunicação entre duas plataformas. Ela faz isso permitindo que seu software proprietário seja aproveitado por desenvolvedores terceirizados. Os desenvolvedores podem, então, permitir que seus próprios usuários usem indiretamente o serviço ou serviços fornecidos pela solução de API.
Você também pode pensar em uma API como um tipo de acordo entre duas partes. A API não permite apenas a troca de informações sob demanda. Ela estipula como essas informações devem ser trocadas.
Como algumas APIs fornecem a interface diretamente, os termos "API" e "interface" às vezes são usados de forma intercambiável.
Para dividir isso, uma API pode consistir em duas coisas:
Algumas das APIs populares são:
APIs permitem integrações suaves e eficientes entre aplicações.
Por exemplo, digamos que você tenha uma aplicação imobiliária. Seus usuários querem poder pesquisar o inventário de imobiliário disponível, um serviço que o seu software já oferece. Além disso, seus usuários desejam pesquisar inventário dentro de uma determinada área, como um determinado distrito escolar, talvez.
A solução mais lógica é se integrar a um serviço estabelecido. Aproveitar uma API de geolocalização permitiria que os usuários finais da aplicação usassem esse serviço para se concentrar em um inventário específico, sem qualquer consciência de que a aplicação de geolocalização é separada.
Do ponto de vista técnico, veja o que implica uma chamada de API:
As APIs viabilizam muitas das ferramentas digitais que usamos rotineiramente. Aqui estão três dos muitos casos de uso de APIs:
As APIs aprimoram tanto a experiência de desenvolvimento quanto a experiência do usuário final fazendo o seguinte:
Não; na verdade, conforme observado acima, um SDK geralmente contém pelo menos uma API. Esses dois ajudam de maneiras diferentes, mas podem trabalhar juntos.
As APIs, novamente, servem para definir como diferentes plataformas funcionam juntas. Elas facilitam a interação por meio de especificações (protocolos); e como facilitadoras, são uma das ferramentas de um kit completo.
Os SDKs são o kit completo. Elas vão além da facilitação (embora a incluam) para fornecer tudo para a criação de um novo software para uma plataforma ou linguagem de programação específica.
Para um detalhamento maior da relação entre SDKs e APIs, confira este vídeo:
O sentimento predominante quando se trata de aproveitar SDKs e APIs é que eles tornam o desenvolvimento de aplicações de software mais fácil e econômico. Elas são tão comuns para os desenvolvedores quanto as plataformas de e-mail e bate-papo para qualquer equipe de negócios.
Dito isso, existem alguns desafios notáveis associados ao uso de APIs e SDKs. Um desafio envolve violações de segurança. O desenvolvimento de software de "colcha de retalhos" pode resultar em brechas involuntárias que podem expor informações pessoais dos usuários. Houve até casos de desenvolvedores de SDK falsos comprando (e às vezes propagando com sucesso) SDKs capazes de atividades fraudulentas, sem o conhecimento dos programadores que os usam.
Por esse motivo, é fundamental que equipes de todos os tamanhos examinem seus provedores e mantenham a segurança no radar durante todo o ciclo de desenvolvimento.
Outro desafio específico dos SDKs tem sido a frequência das atualizações. Quando um site de desenvolvimento precisa ser compatível com várias versões de um SDK, isso pode causar problemas de sincronia entre esse SDK e quaisquer APIs e sistemas de back-end que ele usa. Para evitar problemas para os usuários finais e violações de segurança, as equipes de DevOps precisam ficar de olho no controle de versão.
A disponibilidade é uma prioridade para a maioria das empresas de desenvolvimento, mas ter controle sobre essas ferramentas de desenvolvimento é igualmente crítico.
