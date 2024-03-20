O que é eficiência operacional?

As organizações costumam usar uma métrica chamada “índice de eficiência operacional” para medir a eficiência operacional. Elas geralmente calculam o índice adicionando as despesas operacionais da empresa e o custo dos produtos vendidos (COGS) e, em seguida, dividindo essa soma pelas vendas líquidas da empresa.

As empresas também podem optar por avaliar a eficiência por meio de outras métricas, como índices focados no giro de contas a pagar, no giro de contas a receber e no giro dos estoques.

As empresas podem avaliar seu desempenho em relação à eficiência operacional monitorando seus índices ao longo do tempo e comparando-os com as referências do setor. Um índice mais baixo ou em declínio indica que uma empresa está melhorando seu desempenho de eficiência operacional.