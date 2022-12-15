O que é gerenciamento de energia?

O gerenciamento de energia inclui ações menores, como o monitoramento das contas mensais de energia e a atualização para lâmpadas economizadoras de energia. Isso pode significar melhorias mais extensivas, como adicionar isolamento, instalar uma cobertura de telhado refletiva ou aprimorar equipamentos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) para otimizar o desempenho energético.

O gerenciamento de energia também engloba atividades mais elaboradas, como a criação de projeções financeiras para a implementação de serviços de energia renovável e a realização de outras melhorias para o consumo de energia limpa e a redução dos custos energéticos nos próximos anos.

Programas de gerenciamento de energia mais sofisticados aproveitam a tecnologia. Por exemplo, o software de rastreamento de serviços públicos prevê o uso futuro de energia e planeja os orçamentos de energia. O que ajuda os tomadores de decisões estratégicas de uma empresa a garantir que sua estratégia de gerenciamento de energia se correlacione com seus objetivos e planejamento financeiro. O software de gerenciamento empresarial utiliza IoT, conectividade avançada e big data, permitindo que uma corporação aproveite a análise de dados de energia para uma melhor gestão de instalações, e ajuda a enfrentar desafios relacionados ao consumo de energia e gerenciamento energético.