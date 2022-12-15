O que é gerenciamento de energia?

O gerenciamento de energia é o monitoramento, controle e otimização proativos e sistemáticos do consumo de energia de uma organização, visando conservar o uso e reduzir os custos energéticos.
O gerenciamento de energia inclui ações menores, como o monitoramento das contas mensais de energia e a atualização para lâmpadas economizadoras de energia. Isso pode significar melhorias mais extensivas, como adicionar isolamento, instalar uma cobertura de telhado refletiva ou aprimorar equipamentos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) para otimizar o desempenho energético.
O gerenciamento de energia também engloba atividades mais elaboradas, como a criação de projeções financeiras para a implementação de serviços de energia renovável e a realização de outras melhorias para o consumo de energia limpa e a redução dos custos energéticos nos próximos anos.
Programas de gerenciamento de energia mais sofisticados aproveitam a tecnologia. Por exemplo, o software de rastreamento de serviços públicos prevê o uso futuro de energia e planeja os orçamentos de energia. O que ajuda os tomadores de decisões estratégicas de uma empresa a garantir que sua estratégia de gerenciamento de energia se correlacione com seus objetivos e planejamento financeiro. O software de gerenciamento empresarial utiliza IoT, conectividade avançada e big data, permitindo que uma corporação aproveite a análise de dados de energia para uma melhor gestão de instalações, e ajuda a enfrentar desafios relacionados ao consumo de energia e gerenciamento energético.
Em todo o mundo, há uma grande necessidade de economizar energia, o que afeta os preços, as metas de emissões e a legislação que afeta a todos nós. Além de ajudar a reduzir as emissões de carbono que contribuem para o aquecimento global, o gerenciamento de energia também auxilia a diminuir nossa dependência de combustíveis fósseis cada vez mais limitados.
De acordo com o site energystar.gov (link externo ao site da IBM), o uso de energia é a maior despesa operacional de uma instalação comercial dos EUA. Ele representa cerca de um terço do orçamento operacional padrão de uma empresa e é responsável por quase 20% das emissões anuais de gases de efeito estufa do país. A Energy Star afirma que os edifícios de escritórios desperdiçam até um terço da energia que consomem.
O gerenciamento de energia é ainda mais importante na Europa, onde o fornecimento de energia (link externo ao site da IBM) é especialmente vulnerável a ataques cibernéticos. Isso ocorre porque, em média, as empresas da União Europeia investem 41% menos em segurança da informação do que as empresas americanas. Portanto, as empresas europeias precisam de mais iniciativas que implementem soluções de segurança de energia e ajudem a proteger dados, acesso e redes.
Além de ajudar a mitigar problemas globais decorrentes das emissões de carbono, os programas de gerenciamento de energia também trazem benefícios para as empresas.
Implementar um software de gerenciamento de energia ajuda a controlar o orçamento de uma empresa e a reduzir o risco associado aos aumentos nos preços de energia, os quais podem afetar a capacidade de operação do negócio. O acompanhamento dos custos de serviços públicos e da eficiência energética permite que as empresas façam orçamentos de maneira mais eficaz e tenham uma visão mais clara dos custos operacionais totais. De acordo com o Energy Star, a redução do uso de energia em 10% pode levar a um aumento de 1,5% no lucro operacional líquido.
O monitoramento e o gerenciamento de energia não só trazem economia de custos para o resultado final de uma empresa por meio da redução do uso e do consumo, mas também podem significar uma redução da dependência de cadeias de suprimentos às vezes voláteis. Os programas de gerenciamento de energia também podem ajudar as empresas a reduzir custos por meio de aquisições competitivas.
Ter uma base sólida de ambiente, social e governança (ESG) ajuda as empresas a economizar energia, aumentar a transparência e trabalhar em direção a melhores objetivos de sustentabilidade.
As soluções de gerenciamento de energia que usam um sistema único de registro para reduzir o uso, o custo e o tempo de energia e a carga de relatórios permitem que os clientes gerenciem o impacto dos riscos ambientais. Além disso, elas identificam oportunidades de eficiência e avaliam os riscos de sustentabilidade, concentrando-se nos resultados estratégicos de ESG.
Além de economizar nos custos de energia e reduzir as emissões de carbono, a redução da pegada de carbono da sua empresa também demonstra o compromisso da empresa com o meio ambiente, promovendo uma imagem de maior sustentabilidade e defesa da energia verde. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa contribui para uma maior responsabilidade social corporativa, tanto na percepção quanto na prática.
Uma abordagem estratégica para consultar especialistas em sustentabilidade sobre sua estratégia e roteiro de sustentabilidade leva a um gerenciamento energético e ESG mais eficaz. Além de outros benefícios, a consultoria sobre esforços que podem incluir a descarbonização e a transição para energias renováveis também pode ajudar a sua empresa a atrair novos colaboradores, muitas vezes mais jovens, que valorizam a otimização da energia sustentável e da utilização de energias renováveis e que levam a sério a responsabilidade social corporativa.
O gerenciamento inteligente de ativos pode criar eficiência energética para vários casos de uso do setor. Alguns deles incluem:
O gerenciamento de energia também vem com seu próprio conjunto de desafios. Alguns deles incluem:
Economize energia e descarbonize com o gerenciamento inteligente de ativos.
Reduza o consumo de energia e as emissões de carbono com data centers eficientes e operações de TI mais sustentáveis e seguras.
Acelere a sustentabilidade gerenciando todos os seus indicadores de responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG) em uma única plataforma.
Otimize suas operações de gerenciamento de bens imóveis e instalações para uma maior eficiência e sustentabilidade.
Impulsione sua jornada de sustentabilidade e eficiência no gerenciamento de energia ao traçar um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas, impulsionadas por IA, além de uma profunda expertise do setor com a IBM.
Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.