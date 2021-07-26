O que é gerenciamento de instalações?

O gerenciamento de instalações ajuda a garantir a funcionalidade, o conforto, a segurança e a eficiência de prédios e terrenos, infraestrutura e imóveis.
O gerenciamento de instalações inclui:
Tipos de gerenciamento de instalações: as áreas básicas são gerenciamento físico de instalações (hard FM) e gerenciamento operacional de instalações (soft FM).
Para que as pessoas façam o melhor trabalho e se sintam envolvidas em seus ambientes, elas precisam estar em prédios seguros, acolhedores e eficientes. O gerenciamento de instalações está envolvido em tudo o que cerca as pessoas nas instalações e nas áreas externas. O local onde trabalham, se divertem, aprendem e vivem deve ser confortável, produtivo e sustentável.
Um gerenciamento de instalações superior contribui para os resultados financeiros da organização, afetando o valor de curto e longo prazo de propriedades, prédios e equipamentos. Seus esforços podem ser cruciais para:
Os imóveis são o segundo maior custo para uma organização, de modo que uma gestão eficaz do espaço pode gerar uma economia de até 30%.¹
Em média, os projetos de capital saem 80% acima do orçamento e atrasam cerca de 20 meses, mas a adoção de tecnologias de gerenciamento de projetos de capital pode reduzir os custos gerais dos projetos em até 45%.²
Um edifício inteligente com sistemas integrados pode ter economias de 30 a 50% em imóveis existentes que, de outra forma, seriam ineficientes.4
As tecnologias na área de gerenciamento de instalações abrangem softwares e sistemas. Grandes volumes de dados são gerados por ambientes construídos por meio de sensores da Internet das Coisas (IoT), Wi-Fi, medidores e dispositivos inteligentes.
As soluções mais eficazes permitem que os departamentos de gerenciamento de instalações façam bom uso desses dados, integrando análises e inteligência artificial (IA) a um sistema integrado de gerenciamento do ambiente de trabalho (IWMS). Essas tecnologias oferecem recursos cognitivos que possibilitam o gerenciamento de instalações auxiliado por computador, para que você possa analisar e aprender com os dados, permitindo visibilidade em tempo real, manutenção preditiva das instalações e criação de ambientes mais produtivos e econômicos.
Em diversos setores e empresas de diferentes tamanhos, os gerentes de instalações têm uma ampla gama de responsabilidades diárias importantes. Esses gerentes precisam planejar com antecedência e também estar preparados para várias tarefas em um determinado dia. Suas responsabilidades costumam incluir:
Há também maneiras de melhorar o desempenho de cada responsabilidade que ocupa a agenda do gerente:
À medida que muitas empresas retornam aos seus escritórios, o ideal é que o ambiente de trabalho se torne um destino onde os funcionários queiram se reunir e colaborar, conectando-se uns com os outros de forma segura.
O novo espaço de trabalho no mundo pós-pandemia deve satisfazer ainda mais necessidades. Produtividade significa manter o trabalho presencial ou economizar tempo de deslocamento dos funcionários? Examine as vantagens e desafios de criar um modelo de espaço de trabalho híbrido.
Ofereça aos funcionários uma experiência melhor no ambiente de trabalho. O conceito de “lugar ótimo para se trabalhar” está sendo redefinido pela COVID-19, pelas expectativas dos funcionários e pela tecnologia. Essa experiência ainda pode ser o fator que diferencia funcionários engajados e produtivos de uma empresa que enfrenta alta rotatividade e ainda mais interrupções. Aprenda a criar essa nova experiência.
Veja como a ISS está transformando o gerenciamento de instalações de mais de 25 mil edifícios em todo o mundo usando o TRIRIGA. Exemplos específicos de gerenciamento de instalações mostram o valor da IoT à medida que edifícios e ambientes se tornam mais personalizados, intuitivos e fáceis de usar.
Com a chegada da COVID-19, a GRE conseguiu migrar 95% dos funcionários globais da IBM do escritório para casa usando nossas próprias soluções. Agora estamos nos preparando para voltar ao escritório, com a capacidade de monitorar a adesão aos protocolos relacionados à pandemia e verificar as credenciais de saúde.
Utilize processos preditivos impulsionados por IA para aumentar a produção fabril, reduzir o inventário de peças sobressalentes e otimizar os serviços de gerenciamento de ativos.
Saiba como preparar suas equipes de operações com gerenciamento inteligente de ativos e desempenho.
Com base em dados de IA e IoT, ativos conectados e inteligentes podem otimizar o desempenho, adaptar às circunstâncias em constante mudança e ajudar a garantir a continuidade.
Otimize agendamentos, recursos e desempenho dos ativos com o IBM Maximo Application Suite.
Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.
Transforme suas operações com dados avançados e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização e promover um crescimento inteligente.
