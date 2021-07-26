O que é gerenciamento de instalações?

Para que as pessoas façam o melhor trabalho e se sintam envolvidas em seus ambientes, elas precisam estar em prédios seguros, acolhedores e eficientes. O gerenciamento de instalações está envolvido em tudo o que cerca as pessoas nas instalações e nas áreas externas. O local onde trabalham, se divertem, aprendem e vivem deve ser confortável, produtivo e sustentável.

Um gerenciamento de instalações superior contribui para os resultados financeiros da organização, afetando o valor de curto e longo prazo de propriedades, prédios e equipamentos. Seus esforços podem ser cruciais para: