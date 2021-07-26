O que é gerenciamento de instalações?

Business operations

O gerenciamento de instalações ajuda a garantir a funcionalidade, o conforto, a segurança e a eficiência de prédios e terrenos, infraestrutura e imóveis.

O gerenciamento de instalações inclui:

  • Gestão de contratos de locação, incluindo administração e contabilidade
  • Planejamento e gerenciamento de projetos de capital
  • Manutenção e operações
  • gerenciamento de energia
  • Gestão de ocupação e de espaço
  • Experiência de funcionários e ocupantes
  • Gestão de emergências e continuidade de negócios
  • Gestão imobiliária

Tipos de gerenciamento de instalações: as áreas básicas são gerenciamento físico de instalações (hard FM) e gerenciamento operacional de instalações (soft FM).

  • O hard FM lida com ativos físicos como encanamento, fiação, elevadores, aquecimento e refrigeração.
  • Já o soft FM se concentra em tarefas realizadas por pessoas, como serviços de custódia, contabilidade de locações, alimentação, segurança e manutenção de áreas externas.

Qual é a importância do gerenciamento de instalações?

Para que as pessoas façam o melhor trabalho e se sintam envolvidas em seus ambientes, elas precisam estar em prédios seguros, acolhedores e eficientes. O gerenciamento de instalações está envolvido em tudo o que cerca as pessoas nas instalações e nas áreas externas. O local onde trabalham, se divertem, aprendem e vivem deve ser confortável, produtivo e sustentável.

Um gerenciamento de instalações superior contribui para os resultados financeiros da organização, afetando o valor de curto e longo prazo de propriedades, prédios e equipamentos. Seus esforços podem ser cruciais para:

  • Otimização de espaço
  • Orientar projetos de capital
  • Manutenção e gerenciamento de energia
  • Contabilidade de locações
  • Experiência no local de trabalho

Conheça o gerenciamento de instalações

As pessoas gastam 87% do seu tempo em prédios. Veja como melhorar suas operações para tornar suas vidas mais confortáveis e maximizar a eficiência.

A IDC escolhe o IBM® TRIRIGA como líder

No primeiro relatório mundial MarketScape sobre sistemas integrados de gerenciamento de ambiente de trabalho (IWMS), a empresa de pesquisa de mercado IDC destaca o TRIRIGA por sua inovação, flexibilidade, funcionalidade e experiência no setor.

Os números mostram a importância do gerenciamento de instalações

30% de economia

Os imóveis são o segundo maior custo para uma organização, de modo que uma gestão eficaz do espaço pode gerar uma economia de até 30%.¹

80% acima do orçamento

Em média, os projetos de capital saem 80% acima do orçamento e atrasam cerca de 20 meses, mas a adoção de tecnologias de gerenciamento de projetos de capital pode reduzir os custos gerais dos projetos em até 45%.²

Diferença de 43% na rotatividade

Empresas com alto índice em engajamento de funcionários têm 59% menos rotatividade, 17% mais produtividade e 41% menos absenteísmo.3

30% a 50% de economia

Um edifício inteligente com sistemas integrados pode ter economias de 30 a 50% em imóveis existentes que, de outra forma, seriam ineficientes.4

Tecnologias de gerenciamento de instalações

As tecnologias na área de gerenciamento de instalações abrangem softwares e sistemas. Grandes volumes de dados são gerados por ambientes construídos por meio de sensores da Internet das Coisas (IoT), Wi-Fi, medidores e dispositivos inteligentes.

As soluções mais eficazes permitem que os departamentos de gerenciamento de instalações façam bom uso desses dados, integrando análises e inteligência artificial (IA) a um sistema integrado de gerenciamento do ambiente de trabalho (IWMS). Essas tecnologias oferecem recursos cognitivos que possibilitam o gerenciamento de instalações auxiliado por computador, para que você possa analisar e aprender com os dados, permitindo visibilidade em tempo real, manutenção preditiva das instalações e criação de ambientes mais produtivos e econômicos.

Funções do gerenciamento de instalações

Em diversos setores e empresas de diferentes tamanhos, os gerentes de instalações têm uma ampla gama de responsabilidades diárias importantes. Esses gerentes precisam planejar com antecedência e também estar preparados para várias tarefas em um determinado dia. Suas responsabilidades costumam incluir:

  • Gestão de imóveis
  • Projetos de capital e planejamento
  • Gestão de ocupação e de espaço 
  • Administração e contabilidade de contratos de locação
  • Experiência no ambiente de trabalho

Há também maneiras de melhorar o desempenho de cada responsabilidade que ocupa a agenda do gerente:

  • Proporcionar eficiência operacional
  • Criar um ambiente propício à produtividade
  • Encontrar e adotar soluções tecnológicas 
  • Garantir a conformidade regulatória
  • Minimizar os riscos para instalações e funcionários
  • Reduzir os custos de consumo de energia
  • Reduzir a pegada de carbono do portfólio imobiliário

Tendências futuras no gerenciamento de instalações

À medida que muitas empresas retornam aos seus escritórios, o ideal é que o ambiente de trabalho se torne um destino onde os funcionários queiram se reunir e colaborar, conectando-se uns com os outros de forma segura.

O novo espaço de trabalho no mundo pós-pandemia deve satisfazer ainda mais necessidades. Produtividade significa manter o trabalho presencial ou economizar tempo de deslocamento dos funcionários? Examine as vantagens e desafios de criar um modelo de espaço de trabalho híbrido.

Ofereça aos funcionários uma experiência melhor no ambiente de trabalho. O conceito de “lugar ótimo para se trabalhar” está sendo redefinido pela COVID-19, pelas expectativas dos funcionários e pela tecnologia. Essa experiência ainda pode ser o fator que diferencia funcionários engajados e produtivos de uma empresa que enfrenta alta rotatividade e ainda mais interrupções. Aprenda a criar essa nova experiência.

Estudos de caso sobre gerenciamento de instalações

International Service System (ISS)

Veja como a ISS está transformando o gerenciamento de instalações de mais de 25 mil edifícios em todo o mundo usando o TRIRIGA. Exemplos específicos de gerenciamento de instalações mostram o valor da IoT à medida que edifícios e ambientes se tornam mais personalizados, intuitivos e fáceis de usar.
IBM Global Real Estate (GRE)

Com a chegada da COVID-19, a GRE conseguiu migrar 95% dos funcionários globais da IBM do escritório para casa usando nossas próprias soluções. Agora estamos nos preparando para voltar ao escritório, com a capacidade de monitorar a adesão aos protocolos relacionados à pandemia e verificar as credenciais de saúde.

 Leia o estudo de caso
