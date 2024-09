Para orientar a IBM e outras grandes organizações na reabertura, Marianne Flores, diretora da IBM GRE, juntou-se a Potts e outros líderes do GRE e de recursos humanos para desenvolver o Playbook de retorno ao ambiente de trabalho da IBM. O playbook fornece um framework abrangente de tomada de decisão e uma lista de verificação para todas as fases da reentrada, incluindo a prontidão para avaliação do local, preparação e segurança.

Com essas tarefas concluídas, Flores e Potts começaram a redefinir os ambientes de trabalho da IBM. Procuraram facilitar a segurança, a produtividade e a eficiência no local com tecnologias de ponta.