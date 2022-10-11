O que é excelência operacional?

Melhorar uma empresa vai além de apenas aumentar a eficiência ou maximizar o ROI. A economia global de hoje também exige flexibilidade para se adaptar a mercados, condições e tecnologias em mudança.

A excelência operacional é uma forma de as organizações criarem um roteiro para a melhoria contínua em ambientes empresariais complexos. Seu objetivo é dar às empresas uma vantagem competitiva. A excelência operacional ajuda os líderes de negócios a tomar melhores decisões e os funcionários a demonstrar melhoria contínua. Quando bem implementada, a excelência operacional permite que cada membro de uma organização veja o fluxo de valor para o cliente e, se surgirem problemas, encontre uma solução antes que ocorra qualquer interrupção.

A excelência operacional começa com uma mudança cultural, na qual todos os líderes e funcionários se dedicam a criar não apenas produtos de qualidade, mas também proporcionar experiências do cliente. As empresas que usam metodologias de excelência operacional definem claramente as funções de liderança e da força de trabalho e como elas trabalham juntas para melhorar as operações. Em todos os níveis, os funcionários podem iniciar a mudança e impulsionar a eficiência, a eficácia e a agilidade.