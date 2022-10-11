O que é excelência operacional?

A excelência operacional (OpEx) é uma abordagem ao gerenciamento empresarial que enfatiza a melhoria contínua em todos os aspectos do negócio e em todos os processos de negócios, criando uma cultura em que a gestão e os funcionários são investidos nos resultados dos negócios e capacitados para implementar mudanças.
Melhorar uma empresa vai além de apenas aumentar a eficiência ou maximizar o ROI. A economia global de hoje também exige flexibilidade para se adaptar a mercados, condições e tecnologias em mudança.
A excelência operacional é uma forma de as organizações criarem um roteiro para a melhoria contínua em ambientes empresariais complexos. Seu objetivo é dar às empresas uma vantagem competitiva. A excelência operacional ajuda os líderes de negócios a tomar melhores decisões e os funcionários a demonstrar melhoria contínua. Quando bem implementada, a excelência operacional permite que cada membro de uma organização veja o fluxo de valor para o cliente e, se surgirem problemas, encontre uma solução antes que ocorra qualquer interrupção.
A excelência operacional começa com uma mudança cultural, na qual todos os líderes e funcionários se dedicam a criar não apenas produtos de qualidade, mas também proporcionar experiências do cliente. As empresas que usam metodologias de excelência operacional definem claramente as funções de liderança e da força de trabalho e como elas trabalham juntas para melhorar as operações. Em todos os níveis, os funcionários podem iniciar a mudança e impulsionar a eficiência, a eficácia e a agilidade.
A definição de excelência operacional tem suas raízes no Modelo Shingo, uma abordagem comercial que enfatiza a qualidade na fonte, o valor para os clientes, uma cadeia de suprimentos com inventário zero e uma compreensão do ambiente de trabalho em todos os níveis. Foi criado pelo Dr. Shigeo Shingo, um líder empresarial que publicou 18 livros sobre sua filosofia e colaborou estreitamente com os executivos da Toyota para aplicar seus princípios em suas operações de fabricação.
Shingo também é a inspiração para o Shingo Prize, concedido anualmente pelo Shingo Institute for Operational Excellence na Utah State University. Esse prêmio define os 10 Princípios Orientadores Shingo, muitas vezes chamados de princípios fundamentais da excelência operacional:
Conforme o Modelo Shingo ganhou popularidade no mundo dos negócios, outros desenvolveram metodologias com base nessa abordagem e nos princípios fundamentais da excelência operacional. Estes incluem:
Ao implementar a excelência operacional dentro de uma organização, pode ser útil ver o processo como uma jornada contínua em vez de um destino final. Como o foco está na melhoria contínua, os líderes de negócios e os funcionários devem sempre se esforçar para encontrar maneiras de melhorar no que fazem.
Dito isso, as organizações precisam estabelecer metas e definir métricas para entender se e como estão melhorando. Essas métricas incluem principais indicadores de desempenho (KPIs), como aumento de vendas, desempenho de saúde e segurança e taxas de retenção da força de trabalho.
Esses são os tipos de metas que frequentemente são incluídos nos processos baseados em excelência operacional:
As metas de excelência operacional normalmente são focadas na entrega de valor ao cliente. O que é valor? Basicamente, é o que o cliente exige e está disposto a pagar.
Dentro da metodologia de excelência operacional, as empresas disponibilizam esse valor criando fluxos de valor. Um fluxo de valor refere-se aos processos e iniciativas que uma organização cria para entregar os produtos e serviços que os clientes precisam no tempo necessário para atender a essa demanda.
Por exemplo, um data center que pode acompanhar a demanda dos clientes e ter os recursos de computação, armazenamento e rede necessários para atender às transações on-line sem provisionamento excessivo é visto como um fluxo de valor que está funcionando sem problemas.
A comunicação é outro elemento-chave para alcançar as metas de excelência operacional. Se os funcionários não estão cientes dos objetivos da empresa, não têm ideia de como entregar valor ao cliente ou sentem que a liderança não é investida em seu sucesso profissional, isso dificulta o alcance das metas e a melhoria contínua.
A implementação geralmente inclui um plano para comunicar todos os aspectos do programa, como a missão, as metas e as que afetam a todos os funcionários. As empresas que se destacam na excelência operacional geralmente têm um sistema de comunicação interna bem projetado, bem como um fórum para receber e tratar de feedback.
A excelência operacional exige que as organizações analisem criticamente suas operações e a forma como gerenciam os funcionários. Em alguns casos, eles devem estar dispostos a mudar sua cultura. Estar aberto à mudança contínua ajuda as empresas a implementar melhor as metodologias e alcançar estes benefícios:
A excelência operacional pode trazer benefício para praticamente todos os setores e modelos de negócios, no entanto, existem alguns setores onde a excelência operacional se tornou um padrão nas operações:
Automação, análise de processos, observabilidade e ferramentas de gerenciamento de dados e negócios podem ajudar as empresas a implementar mais rapidamente e manter a melhoria contínua.
As empresas têm buscado a automação há décadas para criar eficiências e aproveitar o poder da tecnologia digital. Isso pode incluir a automatização de tarefas práticas na linha de montagem com máquinas ou a automatização de tarefas de back-office, como contabilidade e faturamento, com soluções de software.
Há muitas tarefas que exigem pensamento criativo, intuição e planejamento de estratégia que só as pessoas podem realizar. No entanto, as ferramentas de automação podem ser usadas para executar tarefas repetitivas e mundanas, como preencher previamente faturas com informações da conta e transferir dados para vários sistemas de back-end que podem economizar tempo das pessoas:
Na era da prioridade digital de hoje, a satisfação do cliente depende do desempenho e da disponibilidade de aplicações e infraestrutura críticas para os negócios. Assim, as equipes de operações de TI (ITOps) estão sob imensa pressão para oferecer excelência operacional e devem migrar no ritmo do aumento das demandas de negócios. O AIOps impulsiona a eficiência e a otimização em um ambiente de TI moderno e dinâmico para acelerar a transformação digital necessária.
Usando software para criar processos que reduzem ou substituem a interação manual com sistemas de TI, o AIOps traz insights em tempo real para os ambientes de TI, para que as equipes de operações de TI possam garantir um desempenho contínuo e proativo das aplicações que permitem experiência do cliente excepcional, aumentando a conformidade e reduzindo os custos com segurança em alta variabilidade da demanda:
À medida que os esforços de transformação se aceleram em todo o mundo, eles também introduzem um efeito colateral grave: empurrando os dados para silos e impedindo o acesso às informações de que as equipes de negócios precisam para ter sucesso. As organizações que conseguirem conectar aplicações e sistemas de forma rápida e segura terão desempenho melhor do que aquelas que não o fazem. Sem as ferramentas de integração adequadas, os dados ficam bloqueados, prejudicando a tomada de decisões de negócios informadas e a implementação de automações escaláveis que revelam novas eficiências:
