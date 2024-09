O que é modelagem de processos?

Registros de eventos e mineração de processos são ferramentas essenciais de modelagem de processos de negócios que sustentam técnicas modernas de modelagem de processos de negócios.

A maioria dos sistemas de TI empresarial mantém registros de eventos. Esses logs de eventos são registros digitais que rastreiam automaticamente as alterações de estado e as atividades, conhecidas como eventos, dentro do sistema. Qualquer coisa que aconteça dentro de um sistema pode ser um evento. Veja aqui alguns exemplos de eventos comuns:

Um usuário faz login.

Um usuário atualiza um registro.

Um usuário envia um formulário.

As informações são transferidas entre sistemas.

Os logs de eventos rastreiam a ocorrência de eventos e as informações relacionadas a esses eventos, como o dispositivo que executa uma atividade e quanto tempo a atividade leva. Os logs de eventos atuam como entradas durante a produção de modelos de processo.

Mineração de processos é a aplicação de um algoritmo de mineração de dados a todos esses dados de log de eventos. O algoritmo identifica tendências nos dados e utiliza os resultados de sua análise para gerar uma representação visual do fluxo do processo dentro do sistema.

Essa representação visual é o modelo de processo. Dependendo do processo direcionado para a modelagem, os algoritmos de mineração de processos podem ser aplicados a um único sistema, a vários sistemas ou a ecossistemas e departamentos tecnológicos inteiros.