O que é mapeamento de processos?

O principal objetivo do mapeamento de processos de negócios é auxiliar as organizações a se tornarem mais eficientes e eficazes na realização de uma tarefa ou objetivo específico. Ele alcança isso fornecendo maior transparência sobre a tomada de decisões e o fluxo de processo, o que, por sua vez, ajuda a identificar redundâncias e gargalos dentro e entre os processos. Como os mapas de processo utilizam pistas visuais e símbolos, eles facilitam a comunicação de um processo para um público amplo. Isso pode resultar em um maior envolvimento, já que a documentação extensa pode ser mais tediosa tanto para os responsáveis pela criação quanto para os usuários finais consumirem.

Ao utilizar modelos pré-criados dentro de softwares de mapeamento de processos, as equipes podem colaborar facilmente e pensar em maneiras de otimizar os processos de trabalho, possibilitando a melhoria dos processos de negócios. Dessa forma, as empresas também podem lidar melhor com desafios específicos, como integração e retenção de funcionários ou queda nas vendas.

Alguns benefícios específicos do mapeamento de processos incluem: