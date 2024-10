O que é um diagrama de fluxo de trabalho?

Como resultado direto do trabalho de Gantt e Winslow, o diagrama de fluxo de trabalho evoluiu como ponto de partida para a abordagem operacional do Six Sigma. O nome da disciplina deriva da maneira como os estatísticos descrevem o grau de desvio de um processo em relação à perfeição, com o Six Sigma tendo uma taxa de falha de 0,00034%.

O método Six Sigma permite que as empresas simplifiquem os fluxos de processos, as interações e as experiências do cliente usando métricas comuns e de cinco a sete etapas. Diagramas de fluxos de trabalho podem abordar melhor qualquer área dentro dessas etapas e métodos do Six Sigma, como análise de processos de negócios, ou ajustar as etapas na jornada de um comprador de comércio eletrônico.

Dois dos modelos Seis Sigma mais difundidos são DMADV (definir, medir, analisar, projetar, verificar) e DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar, controlar).