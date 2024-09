Caso em questão: as agências do Financial Spa® da instituição financeira boutique, ousadamente originais. Com um toque de sofisticação e profissionalismo, eles proporcionam ambientes relaxantes para os clientes se reunirem com consultores e conversarem sobre seus objetivos financeiros.

Contudo, além do serviço de café e das características de água, o que mais chama a atenção é a sensação de intimidade: o tempo e a atenção pessoal que cada cliente recebe dos funcionários da BlueShore.O ritmo sem pressa. A ausência de pilhas de papelada. É uma experiência possibilitada, em grande parte, pela tecnologia.

A BlueShore sempre entendeu que, para seus funcionários desenvolverem relacionamentos fortes com os clientes, era crucial melhorar as tarefas rotineiras e repetitivas, como a integração de clientes, a originação de empréstimos e as atividades de auditoria, que ocupavam seu tempo.Teve que encontrar formas mais eficientes de trabalhar e misturar o toque humano com a tecnologia para aprimorar o relacionamento com os clientes. Com essa finalidade, em 2005, a empresa estabeleceu uma estratégia completa de excelência operacional que continua em vigor até os dias de hoje.

"Nossa estratégia de integração inteligente e automação permite que a BlueShore concorra com os maiores dos maiores e nos ajudará a ser mais competitivos à medida que continuamos a crescer," afirma Fred Cook, Diretor de Informática da BlueShore Financial.

Tecnicamente, a estratégia de excelência operacional tem como objetivo melhorar a eficiência, simplificar os processos de negócios e aumentar a velocidade e confiabilidade na entrega de informações.Do ponto de vista comercial, no entanto, ela sempre manteve uma única estrela norteadora: construir relacionamentos mais profundos com os clientes por meio de planos e produtos personalizados e cumprir a promessa de sua marca "Be Richly Valued".