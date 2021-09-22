Mineração de processos versus modelagem de processos versus mapeamento de processos: qual é a diferença?

Toda empresa é, em última análise, uma coleção de processos de negócios. Os processos potencializam a criação de novos produtos, facilitam a prestação de serviços, aplicam as políticas da empresa, mantêm a conformidade e garantem que a Organização esteja, o tempo todo, avançando em direção aos seus objetivos abrangentes.

Cada processo de negócios é um conjunto complexo de atividades interconectadas e interdependentes que trabalham em conjunto para impulsionar um determinado resultado de negócios. Avaliações de desempenho de funcionários, atividades de marketing, criação de conteúdo, desenvolvimento de software e vendas são tipos comuns de processos de negócios. Para garantir que esses processos estejam funcionando conforme o esperado, as empresas precisam de uma maneira fácil de definir, analisar, ajustar e supervisionar cada fluxo de trabalho.

As organizações desenvolveram métodos para transformar esses fluxos de trabalho abstratos em imagens concretas e abrangentes que ilustram o funcionamento interno de cada processo. Esses métodos incluem mineração de processos, modelagem de processos e mapeamento de processos. Embora cada técnica ajude uma empresa a gerenciar, otimizar e automatizar processos, elas o fazem de maneiras ligeiramente diferentes.