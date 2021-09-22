Mineração de processos versus modelagem de processos versus mapeamento de processos: qual é a diferença?

Toda empresa é, em última análise, uma coleção de processos de negócios. Os processos potencializam a criação de novos produtos, facilitam a prestação de serviços, aplicam as políticas da empresa, mantêm a conformidade e garantem que a Organização esteja, o tempo todo, avançando em direção aos seus objetivos abrangentes.
Cada processo de negócios é um conjunto complexo de atividades interconectadas e interdependentes que trabalham em conjunto para impulsionar um determinado resultado de negócios. Avaliações de desempenho de funcionários, atividades de marketing, criação de conteúdo, desenvolvimento de software e vendas são tipos comuns de processos de negócios. Para garantir que esses processos estejam funcionando conforme o esperado, as empresas precisam de uma maneira fácil de definir, analisar, ajustar e supervisionar cada fluxo de trabalho.
As organizações desenvolveram métodos para transformar esses fluxos de trabalho abstratos em imagens concretas e abrangentes que ilustram o funcionamento interno de cada processo. Esses métodos incluem mineração de processos, modelagem de processos e mapeamento de processos. Embora cada técnica ajude uma empresa a gerenciar, otimizar e automatizar processos, elas o fazem de maneiras ligeiramente diferentes.
Mineração de processos é uma forma de gerenciamento de processo empresarial que ajuda as organizações a descobrir, avaliar e melhorar os fluxos de trabalho. Na mineração de processos, um algoritmo é aplicado ao log de eventos de um sistema de TI, como um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou de contabilidade. O algoritmo descobre tendências nos dados de registro de eventos e usa essas tendências para construir um modelo de processo, que visualiza os fluxos de trabalho que ocorrem nesses sistemas. Os algoritmos de mineração de processos também podem ser usados para aprimorar modelos de processos existentes, comparar modelos de processos a instâncias de fluxos de trabalho reais e simular mudanças nos processos.
O principal benefício da mineração de processos são os dados que ela fornece. Ele ajuda as empresas a usar dados de registro de eventos para orientar a alocação de Recursos, a otimização do fluxo de trabalho, as iniciativas de automação e outras decisões de negócios críticas.
Um modelo de processos é uma representação visual de um fluxo de trabalho, produzido pela aplicação de algoritmos de mineração de dados a dados de registro de eventos. Os modelos de processos oferecem ilustrações quantitativas e objetivas dos processos de negócios. Esses modelos contêm uma variedade de dados de fluxo de trabalho, incluindo eventos, um registro de quem possui ou inicia esses eventos, caminhos percorridos no fluxo de trabalho, cronogramas de cada etapa, taxas de sucesso e muito mais. A modelagem de processos pode ser entendida como um subcomponente da mineração de processos, especificamente, o estágio em que o algoritmo usa dados de registro de eventos para gerar um modelo de fluxo de trabalho.
O principal benefício da modelagem de processos é que ela pinta uma imagem dos processos como eles existem, em vez de como a empresa pode pensar que eles existem. Ao aproveitar os dados de registro de eventos, os algoritmos de mineração de processos criam modelos quantitativos que oferecem níveis antes inatingíveis de transparência nos fluxos de trabalho organizacionais.
Assim como a modelagem de processos, o mapeamento de processos refere-se à criação de uma representação visual de um processo comercial. No entanto, enquanto um modelo de processo é baseado em dados e quantitativo, um mapa de processo é subjetivo e qualitativo. O mapeamento de processos normalmente começa com um analista de negócios ou estrategista realizando workshops e entrevistas com as pessoas envolvidas em um processo-alvo. Em seguida, o analista ou estrategista usa as informações coletadas para criar um mapa de processos, seja manualmente ou com um software de mapeamento de processos.
O principal benefício do mapeamento de processos é que ele visualiza fluxos de trabalho de uma maneira mais focada no ser humano. Em vez de capturar métricas objetivas, os mapas de processos descrevem principalmente como várias pessoas e equipes dentro de uma empresa estão envolvidas em um determinado processo.
Observação: modelos de processo e mapas de processo representam processos visualmente, mas não são intercambiáveis. Em vez disso, destacam diferentes aspectos dos mesmos fluxos de trabalho. Os modelos de processo são mais quantitativos, enquanto os mapas de processo são mais qualitativos.
Considere uma empresa em busca de maior clareza em seu processo de aquisição em toda a organização. Quando seria apropriado usar mineração de processos, modelagem de processos ou mapeamento de processos?
Para obter a visão mais abrangente do processo de aquisição, a empresa usaria uma combinação dos três — modelagem de processos para capturar dados quantitativos, mapeamento de processos para capturar dados qualitativos e mineração de processos para identificar oportunidades de melhoria:
A mineração de processos transforma o gerenciamento de processos empresariais em uma ciência — mas certos pré-requisitos devem ser atendidos antes que ela possa ser aplicada:
A modelagem de processos é útil para fornecer às empresas visualizações mais objetivas dos fluxos de trabalho que impulsionam suas operações. No entanto, existem alguns tipos de dados que esses modelos não podem capturar:
O mapeamento de processos é uma maneira rápida e flexível de gerar uma visão geral ampla dos processos, mas os mapas às vezes podem ser imprecisos porque dependem de relatórios qualitativos dos funcionários:
A automação de negócios não pode ser alcançada sem uma compreensão clara dos processos de negócios. Em outras palavras, uma empresa deve saber precisamente o que acontece em um fluxo de trabalho antes que possa automatizar efetivamente qualquer uma das etapas. Técnicas de mineração de processos, modelagem e mapeamento fornecem dados quantitativos e qualitativos que concedem a uma empresa transparência incomparável nos fluxos de trabalho. Com visões abrangentes de seus processos existentes, as empresas podem realizar esforços de automação em grande escala com facilidade.
