O que é mineração de dados?

A mineração de dados, também conhecida como descoberta de conhecimento em dados (KDD), é o processo de descoberta de padrões e outras informações valiosas de grandes conjuntos de dados. Dada a evolução da tecnologia de armazenamento de dados e o crescimento do big data, a adoção de técnicas de mineração de dados acelerou rapidamente nas últimas duas décadas, ajudando as empresas a transformar seus dados brutos em conhecimento útil. No entanto, apesar do fato de que a tecnologia evolui continuamente para lidar com dados em grande escala, os líderes ainda enfrentam desafios com escalabilidade e automação.

A mineração de dados melhorou a tomada de decisões organizacionais por meio de análises de dados perspicazes. As técnicas de mineração de dados que sustentam essas análises podem ser divididas em dois propósitos principais; eles podem descrever o conjunto de dados de destino ou prever resultados por meio do uso de algoritmos de machine learning . Esses métodos são usados para organizar e filtrar os dados, trazendo à tona as informações mais interessantes, desde a detecção de fraudes até o comportamento do usuário, gargalos e até falhas de segurança.

Quando combinado com análise de dados e ferramentas de visualização, como o Apache Spark, mergulhar no mundo da mineração de dados nunca foi tão fácil e extrair insights relevantes nunca foi tão rápido. Os avanços na inteligência artificial continuam a acelerar a adoção em todos os setores.