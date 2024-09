A mineração de processos é uma técnica que aplica algoritmos especializados de mineração de dados aos processos de sistemas para entender melhor os fluxos de trabalho, descobrir gargalos e obter insights acionáveis na gestão de processos.

A IBM desenvolveu a ferramenta IBM® Process Mining, uma solução de software que descobre, monitora e otimiza automaticamente os processos de negócios para alcançar a eficiência operacional. A solução de mineração de processos está incluída como um recurso fundamental em todas as ofertas do IBM Cloud Pak® for Automation, incluindo o IBM Cloud Pak for Business Automation.

O estado utilizou o IBM Process Mining para mapear seu fluxo de trabalho atual e acompanhar o progresso da integração do sistema SAP SRM.Usando a ferramenta de descoberta do software, os dados de ambos os sistemas de gerenciamento foram otimizados para criar um modelo de processo único e abrangente. Com o processo de ponta a ponta mapeado, o estado conseguiu monitorar todas as suas atividades de processo e analisar o desempenho de agências específicas.

Esta análise do processo revelou algumas áreas críticas de oportunidade.

Primeiro, os dados esperados do pedido de compra devem ser transferidos instantaneamente para o SAP ECC. A IBM Process Mining descobriu que, na maioria dos casos, as transferências de dados levavam cerca de sete dias para serem concluídas. Essa demora gerou prazos de processo mais longos e prejudicou a capacidade do Estado de fornecer novos serviços públicos.

Em seguida, o estado descobriu que algumas agências criaram um fluxo de transferência de dados inverso durante a atividade da ordem de compra. No Departamento A, 70% das ordens de compra foram geradas diretamente no SAP ECC e, em seguida, replicadas no SAP SRM, enquanto o Departamento B conduziu 100% de suas ordens de compra da mesma forma.Essa última resultou em um fluxo inesperado de transferência de dados que causou desvios no processo, tempos de execução mais longos e problemas de conformidade.

Por último, o estado descobriu que duas agências estavam concluindo as etapas da fatura no pedido errado. O procedimento adequado para pagamento de faturas é: fatura registrada, envio de fatura de pagamento e fatura liberada.

O departamento C não estava realizando a atividade de envio de pagamento. A agência também limpou as faturas antes de registrá-las, um desvio de processo que custou ao estado USD 1,2 milhões em mais de 60 milhões de gastos. Quando as faturas eram registradas antes da aprovação, o processo resultava em uma redução considerável dessas despesas.

O Departamento D estava enviando pagamentos de faturas, registrando as faturas e, em seguida, efetuando a quitação.Executar o processo fora de ordem custou ao estado mais 0,2 milhão de dólares em um gasto de 10 milhões.Quando o processo foi feito na sequência correta, o estado foi capaz de evitar a não conformidade e suas taxas associadas.