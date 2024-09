O que é logística da cadeia de suprimentos?

Cada vez mais empresas procuram formas de reduzir o seu impacto ambiental, limitando as emissões de gases com efeito de estufa, prosseguindo a descarbonização e estabelecendo metas de emissões líquidas zero. A sustentabilidade da cadeia de abastecimento desempenha um papel crítico na consecução destes objetivos.

O Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) define a sustentabilidade da cadeia de suprimentos como o gerenciamento dos impactos ambientais e sociais dentro e entre redes que incluem fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.2 Isso abrange todas as fases da cadeia de suprimentos, desde o abastecimento e extração de matérias-primas até o uso do produto e o fim da vida útil do produto.

O planejamento eficiente da logística é uma parte importante da sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Por exemplo, otimizar rotas de transporte e distribuição e usar veículos ecológicos pode ajudar a reduzir o uso de combustível e as emissões gerais em toda a cadeia de suprimentos. A logística da cadeia de suprimentos também pode ajudar as empresas a promover os princípios da economia circular – reduzindo o desperdício e auxiliando os esforços de reciclagem – e identificar áreas para melhoria nos processos de fabricação.

Tecnologias avançadas, como IA e análise de dados da cadeia de suprimentos, permitem que as equipes de logística coordenem redes eficazes e responsivas que se adaptam rapidamente às mudanças, evitando a produção excessiva e o excesso de estoque que podem prejudicar os esforços de sustentabilidade. Por meio da logística bem gerenciada, as empresas podem operar por meio de um modelo de negócios mais sustentável e contribuir para um planeta mais saudável.