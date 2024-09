Escale aplicações, análises e IA genérica mais rapidamente com bancos de dados em nuvem híbrida.

Na IBM, acreditamos que nenhum motor de banco de dados ou sistema de gestão de banco de dados é construído para gerenciar todas as cargas de trabalho mantendo desempenho e eficiência de custo. O portfólio da IBM exibe soluções de banco de dados que abrangem bancos de dados relacionais e NoSQL, projetados para lidar com vários tipos de dados, cargas de trabalho e necessidades de desempenho de preço através da nuvem híbrida.



Usando IA, tecnologias de código aberto e integrações nativas, você pode unificar e compartilhar uma cópia única de dados e metadados para análises e IA através de bancos de dados, tudo sem a necessidade de migração, recatalogação ou uso de SQL.



As integrações nativas com nossa arquitetura de malha de dados e o IBM watsonx™ permitem uma base de dados confiável para acelerar e escalar a IA, com suporte de linhagem automatizada, enriquecimento de metadados, governança e reprodutibilidade de dados.