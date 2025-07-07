O que é Transport Layer Security (TLS)?

Transport Layer Security (TLS) é um protocolo criptográfico que ajuda a proteger as comunicações em redes de computadores desprotegidas como a Internet.



Por meio de várias técnicas de criptografia assimétrica e simétrica, o TLS possibilita autenticação de ponta a ponta, confidencialidade e integridade de dados. Essas proteções se aplicam a uma ampla gama de comunicações de rede, incluindo e-mail, mensagens, voz sobre IP (VoIP) e redes privadas virtuais (VPNs).

O TLS é amplamente reconhecido por estabelecer conexões seguras para navegação na web. É a base do Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), protocolo de camada de aplicações que possibilita a troca de dados criptografados entre aplicações da web e a maioria dos principais navegadores da web.

O protocolo de criptografia TLS tem duas camadas: o protocolo de negociação TLS e o protocolo de registro TLS. O protocolo de negociação autentica o servidor web e o cliente (o dispositivo que se conecta ao servidor). O protocolo de registro verifica e protege os dados para transporte.

Essas camadas ficam acima de um protocolo de transporte, como o do modelo Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) — pacote de protocolos que especificam padrões de comunicação entre computadores e são considerados “a cola que mantém a Internet unida”.1