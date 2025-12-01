O Guia da Cibersegurança de 2025

Bem-vindo ao Guia da Cibersegurança de 2025, sua fonte abrangente e curada de explicações educacionais, tutoriais, episódios de podcast e outros recursos sobre cibersegurança.

A cibersegurança refere-se a quaisquer tecnologias, práticas e políticas que atuem na prevenção de ataques cibernéticos ou na mitigação do seu impacto. O campo abrange uma ampla gama de funções, desde proteções básicas de senha e higiene de segurança até testes ofensivos sofisticados e ferramentas impulsionadas por IA.

O objetivo final da cibersegurança é proteger sistemas de computador, aplicações, dispositivos, dados, ativos financeiros e pessoas contra agentes maliciosos e as táticas e Tecnologias em constante evolução que eles empregam.