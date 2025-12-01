O Guia da Cibersegurança de 2025

Explore todas as facetas da cibersegurança, desde princípios básicos até ferramentas de ponta e ameaças em desenvolvimento.  

Bem-vindo ao Guia da Cibersegurança de 2025, sua fonte abrangente e curada de explicações educacionais, tutoriais, episódios de podcast e outros recursos sobre cibersegurança.  

A cibersegurança refere-se a quaisquer tecnologias, práticas e políticas que atuem na prevenção de ataques cibernéticos ou na mitigação do seu impacto. O campo abrange uma ampla gama de funções, desde proteções básicas de senha e higiene de segurança até testes ofensivos sofisticados e ferramentas impulsionadas por IA.  

O objetivo final da cibersegurança é proteger sistemas de computador, aplicações, dispositivos, dados, ativos financeiros e pessoas contra agentes maliciosos e as táticas e Tecnologias em constante evolução que eles empregam.

Introdução

Introdução

Avalie os principais tópicos de cibersegurança, bem como as últimas tendências e desafios, as ameaças mais comuns de hoje, alguns mitos persistentes e algumas melhores práticas.
Saiba mais
Ataques cibernéticos

Ataques cibernéticos, incluindo phishing, malware e ameaças internas, são esforços para desativar sistemas, comprometer dados ou roubar dinheiro ou ativos por meio de acesso não autorizado a sistemas digitais. Segundo uma estimativa, o crime cibernético pode custar à economia mundial US$ 10,5 trilhões por ano até 2025.
Saiba mais
Segurança de dados

O objetivo da segurança de dados é proteger informações digitais em todos os locais — em plataformas de nuvem, locais, dispositivos móveis e aplicação de terceiros — contra corrupção, roubo ou acesso não autorizado, permitindo seu uso eficiente e eficaz.
Saiba mais
Gerenciamento de acesso e identidade (IAM)

O IAM se concentra no provisionamento e na proteção de identidades digitais e permissões de acesso de usuários em um sistema de TI. As ferramentas e melhores práticas de IAM visam garantir que apenas as pessoas certas possam acessar os Recursos certos, pelos motivos certos e no momento certo.
Saiba mais
Segurança da nuvem

Independentemente de uma organização operar em um ambiente de nuvem pública, privada ou nuvem híbrida, as soluções de segurança na nuvem e as melhores práticas são críticas para lidar com ameaças internas e externas à segurança dos negócios e uma necessidade para manter a continuidade de negócios.
Saiba mais
Segurança de endpoints

Como a primeira linha crítica de defesa de cibersegurança de uma rede, a segurança de endpoint protege os usuários finais e os dispositivos de endpoint, incluindo computadores de mesa e notebooks, dispositivos móveis e servidores.
Saiba mais
Segurança da infraestrutura

A segurança da infraestrutura é mais abrangente, protegendo todos os sistemas e equipamentos de TI essenciais, desde computadores e dispositivos até sistemas de rede, equipamentos de data center, tecnologia operacional (OT) e recursos de nuvem, contra ataques físicos e ameaças cibernéticas.
Saiba mais
Gerenciamento de vulnerabilidades

O gerenciamento de vulnerabilidades é a descoberta e correção contínuas de falhas e fraquezas de segurança, como configurações incorretas ou bugs não corrigidos, que os agentes de ameaças podem fazer exploração para obter acesso não autorizado a sistemas ou lançar ataques cibernéticos.
Saiba mais
Segurança ofensiva

Na segurança ofensiva, os profissionais de cibersegurança usam as mesmas ferramentas e técnicas que os agentes de ameaças para testar as defesas de segurança de uma empresa e expor vulnerabilidades para que possam ser abordadas antes de serem armadas.
Saiba mais
Segurança de IA

A segurança da inteligência artificial (IA) é o processo de usar a IA para aprimorar a postura de segurança de uma organização. Com sistemas de IA, as organizações podem automatizar a detecção, prevenção e remediação de ameaças para combater melhor ciberataques e violações de dados.
Saiba mais
Detecção e resposta a ameaças

A detecção e resposta de ameaças (TDR) aplica métodos avançados de detecção, recursos de resposta automatizada e soluções de segurança integradas para permitir a detecção e mitigação de ameaças cibernéticas em tempo real.
Saiba mais
Gerenciamento de ameaças

O gerenciamento de ameaças combina informações detalhadas sobre ameaças cibernéticas e agentes de ameaças com IA e automação para ajudar as equipes de segurança a evitar os "pontos cegos" da cibersegurança e melhorar a detecção, prevenção, resposta e recuperação gerais das ameaças.
Saiba mais
Segurança gerenciada

A segurança gerenciada inclui serviços de segurança fornecidos por organizações terceirizadas, até e incluindo um centro de operações de segurança (SOC) totalmente terceirizado. A segurança gerenciada permite que as empresas se beneficiem de uma proteção de cibersegurança especializada de última geração sem a necessidade de terem que construir suas próprias equipes e infraestrutura de segurança.
Saiba mais
