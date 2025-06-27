O que é uma estrutura de identidade?

Os tecidos de identidade permitem que as organizações integrem os sistemas de identidade díspares de diferentes aplicativos, ativos e serviços. A organização pode aplicar políticas de acesso unificadas, monitorar a atividade do usuário, lidar com vulnerabilidades e implementar controles de segurança uniformes em todos os sistemas.

Os sistemas de gerenciamento de acesso e identidade são ferramentas críticas de segurança de identidade. Eles ajudam a proteger as identidades digitais, bloqueiam atividades não autorizadas e garantem que as pessoas certas possam acessar os recursos certos pelos motivos certos.

No entanto, a maioria das organizações tem que gerenciar várias soluções de IAM conectadas a vários diretórios de usuários. No mínimo, a maioria das organizações utiliza uma solução de IAM para usuários internos e uma solução separada de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM) para clientes e outros usuários externos.

Mas muitas organizações lidam com mais do que apenas dois sistemas de identidade. Cada aplicativo legado, provedor de nuvem e sistema local pode ter sua própria solução de IAM e serviço de diretório.

Esses silos de identidade proporcionam uma experiência de usuário inconsistente, pois cada sistema pode exigir credenciais, níveis de permissão e medidas de segurança separados.

Além disso, sistemas de identidade desconectados representam riscos significativos à segurança. As identidades dos usuários são um dos principais alvos dos ataques cibernéticos. O índice X-Force Threat Intelligence Index relata que o roubo de credenciais é o impacto mais comum enfrentado pelas vítimas de violações.

Sem uma abordagem centralizada, pode ser difícil aplicar medidas fortes de cibersegurança, como autenticação sem senha com chaves de acesso FIDO, autenticação baseada em risco (RBA) e gerenciamento de ameaças de identidade em tempo real Talvez alguns sistemas de IAM nem mesmo ofereçam compatibilidade com algumas dessas medidas.

Uma solução de estrutura de identidade oferece uma camada unificada para gerenciar e proteger identidades digitais em aplicativos, ativos e provedores de nuvem. Proporciona às organizações maior visibilidade das contas e atividades dos usuários, além de um controle mais uniforme sobre políticas e processos que protegem os usuários em todos os sistemas, aplicações e plataformas.