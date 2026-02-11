Soluções de gerenciamento de acesso e identidade (IAM)

Você precisa de uma abordagem unificada e preparada para ambientes híbridos que proteja as identidades humanas e das máquinas sem desacelerar os usuários.

Soluções abrangentes de gerenciamento de acesso e identidade, sejam implementadas no local ou em ambientes híbridos, ajudam você a obter visibilidade e controle sobre cada identidade. Essas soluções impõem políticas de acesso em tempo real, automatizam a governança e fortalecem a conformidade, reduzindo riscos e melhorando a confiança e a experiência do usuário.