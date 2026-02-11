Soluções de gerenciamento de acesso e identidade (IAM)

Sem pontos cegos, sem violações, apenas uma proteção de identidade intransigente.

Proteja todas as suas identidades, em qualquer lugar

O IAM fragmentado e as ameaças crescentes tornam mais difícil proteger sua empresa e, ao mesmo tempo, manter o acesso simples.

Você precisa de uma abordagem unificada e preparada para ambientes híbridos que proteja as identidades humanas e das máquinas sem desacelerar os usuários.

Soluções abrangentes de gerenciamento de acesso e identidade, sejam implementadas no local ou em ambientes híbridos, ajudam você a obter visibilidade e controle sobre cada identidade. Essas soluções impõem políticas de acesso em tempo real, automatizam a governança e fortalecem a conformidade, reduzindo riscos e melhorando a confiança e a experiência do usuário. 

Proteja cada identidade, crie confiança
Visibilidade de identidade unificada

Tenha uma visão unificada de cada identidade para fechar pontos cegos, simplificar a conformidade e dar confiança às suas equipes em quem tem acesso a cada coisa.
Segurança e mais para seres humanos e NHIs

Amplie o controle para APIs, bots, contas de serviço e outros NHIs, para que você possa reduzir os riscos ocultos e proteger as identidades em ambientes híbridos.
Acesso sem dificuldades com segurança adaptável

Equilibre uma proteção forte com uma experiência sem atritos, permitindo autenticação consciente do contexto que mantenha os usuários seguros sem desacelerá-los.
Gerenciamento automatizado do ciclo de vida

Elimine o provisionamento manual e as contas inativas automatizando os fluxos de trabalho de identidade, reduzindo custos e riscos em toda a sua organização.
Liberdade para ambientes híbridos e independentes de fornecedores

Integre a identidade em sistemas na nuvem e no local sem bloqueio, escalando com mais segurança e modernizando as aplicações e a infraestrutura legada. 
Defesa proativa contra ameaças

Detecte anomalias e ataques de credenciais em tempo real para suas equipes poderem responder rapidamente e proteger ativos confidenciais antes que ocorram violações.

Produtos relevantes

As soluções de software de AM trabalham em conjunto para fornecer uma estrutura de identidade unificada para suas necessidades de proteção. Gerencie e proteja identidades humanas e NHIs mais rapidamente, com fácil integração em todos os seus sistemas existentes.
IBM Verify

Simplifique as ferramentas de IAM junto com os fluxos de trabalho de conformidade usando uma solução que preserva a privacidade do usuário e aumenta as taxas de conversão dos clientes. O IBM Verify oferece à sua organização o suporte em segurança necessário para acesso a todas as identidades verificadas, ITDR e ISPM integrados com IA, e muito mais.

HashiCorp Vault

Obtenha uma ferramenta para criar, implementar e gerenciar necessidades de infraestrutura enquanto oferece automação ilimitada do ciclo de vida. O HashiCorp Vault criptografa dados confidenciais e bloqueia o acesso com base em identidade. O resultado é que sua organização autentica e autoriza automaticamente seus segredos, certificados, chaves e muito mais.

Serviços relacionados

Serviços de gerenciamento de identidade e acesso

Experimente os serviços de IAM orientados por IA projetados para redefinir os fluxos de trabalho de acesso para empresas, oferecendo agentes proativos e inteligentes.

Dê o próximo passo

Quer uma solução de IAM que lide com praticamente qualquer integração de identidades, ecossistemas, fornecedores e sistemas, com pouca ou nenhuma alteração em seu sistema? Entre em contato conosco para saber mais sobre como o IBM Verify com o HashiCorp Vault pode lidar com essas necessidades.

