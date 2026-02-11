Soluções de gerenciamento de acesso e identidade (IAM)

Sem pontos cegos, sem violações, apenas uma proteção de identidade intransigente.
Você precisa de uma abordagem unificada e preparada para ambientes híbridos que proteja as identidades humanas e das máquinas sem desacelerar os usuários.
Soluções abrangentes de gerenciamento de acesso e identidade, sejam implementadas no local ou em ambientes híbridos, ajudam você a obter visibilidade e controle sobre cada identidade. Essas soluções impõem políticas de acesso em tempo real, automatizam a governança e fortalecem a conformidade, reduzindo riscos e melhorando a confiança e a experiência do usuário.
Tenha uma visão unificada de cada identidade para fechar pontos cegos, simplificar a conformidade e dar confiança às suas equipes em quem tem acesso a cada coisa.
Amplie o controle para APIs, bots, contas de serviço e outros NHIs, para que você possa reduzir os riscos ocultos e proteger as identidades em ambientes híbridos.
Equilibre uma proteção forte com uma experiência sem atritos, permitindo autenticação consciente do contexto que mantenha os usuários seguros sem desacelerá-los.
Elimine o provisionamento manual e as contas inativas automatizando os fluxos de trabalho de identidade, reduzindo custos e riscos em toda a sua organização.
Integre a identidade em sistemas na nuvem e no local sem bloqueio, escalando com mais segurança e modernizando as aplicações e a infraestrutura legada.
Detecte anomalias e ataques de credenciais em tempo real para suas equipes poderem responder rapidamente e proteger ativos confidenciais antes que ocorram violações.
As soluções de software de AM trabalham em conjunto para fornecer uma estrutura de identidade unificada para suas necessidades de proteção. Gerencie e proteja identidades humanas e NHIs mais rapidamente, com fácil integração em todos os seus sistemas existentes.
Simplifique as ferramentas de IAM junto com os fluxos de trabalho de conformidade usando uma solução que preserva a privacidade do usuário e aumenta as taxas de conversão dos clientes. O IBM Verify oferece à sua organização o suporte em segurança necessário para acesso a todas as identidades verificadas, ITDR e ISPM integrados com IA, e muito mais.
Obtenha uma ferramenta para criar, implementar e gerenciar necessidades de infraestrutura enquanto oferece automação ilimitada do ciclo de vida. O HashiCorp Vault criptografa dados confidenciais e bloqueia o acesso com base em identidade. O resultado é que sua organização autentica e autoriza automaticamente seus segredos, certificados, chaves e muito mais.
Experimente os serviços de IAM orientados por IA projetados para redefinir os fluxos de trabalho de acesso para empresas, oferecendo agentes proativos e inteligentes.
Quer uma solução de IAM que lide com praticamente qualquer integração de identidades, ecossistemas, fornecedores e sistemas, com pouca ou nenhuma alteração em seu sistema? Entre em contato conosco para saber mais sobre como o IBM Verify com o HashiCorp Vault pode lidar com essas necessidades.