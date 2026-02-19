Guia do profissional de IAM

Hoje, as equipes de IAM estão presas fazendo malabarismos com ferramentas desconectadas, limpando intermináveis tarefas manuais e tentando acompanhar uma onda de identidades não humanas que agora superam em enorme número as pessoas. Adicione invasores usando IA para sondar cada lacuna, e não é surpresa que os programas de IAM pareçam sobrecarregados.

Este guia exclusivo da IBM explica o que realmente está gerando esse caos e oferece uma visão clara e prática sobre como recuperar o controle — unificando identidades, automatizando o trabalho que atrasa você, reforçando a segurança sem desacelerar os usuários e criando uma camada de identidade que pode realmente escalar . Se você está procurando uma maneira de estabelecer o terreno sob seu programa de IAM, comece por aqui.