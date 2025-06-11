O que é governança e administração de identidade

Como as organizações gerenciam milhares de contas de usuário em sistemas locais, serviços de nuvem e aplicativos de software como serviço (SaaS), o acompanhamento de quem tem acesso ao quê se torna cada vez mais complexo.

Cada identidade digital,seja representando um usuário, dispositivo ou aplicação, é um entrada em potencial para sistemas críticos e dados confidenciais. Sem uma governança adequada, esse ecossistema amplo cria riscos à segurança e desafios de conformidade consideráveis.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, credenciais roubadas ou comprometidas são o vetor de entrada inicial mais comum, responsável por 16% das violações de dados. Quando os hackers têm acesso a credenciais legítimas, podem movimentar-se livremente pelas redes, acessando dados e sistemas confidenciais.

As soluções de governança e administração de identidade ajudam a proteger contra ataques baseados em identidade e evitam possíveis violações de dados.

As ferramentas de IGA podem automatizar o provisionamento de usuários, implementar políticas de acesso e realizar avaliações regulares de acesso durante todo o ciclo de vida da identidade, desde a integração até o desprovisionamento e o desligamento. Essas funções proporcionam às organizações uma maior supervisão sobre as permissões e atividades dos usuários, o que facilita a detecção —e a interrupção— do uso indevido e abusivo de privilégios.

As soluções IGA também ajudam a garantir a conformidade regulatória contínua com mandatos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e a Lei Sarbanes-Oxley(SOX). A IGA ajuda a garantir que o acesso a sistemas e dados confidenciais seja atribuído corretamente e avaliado regularmente, ao mesmo tempo em que gera trilhas de auditoria para apoiar auditorias internas e externas.