O que é Cloud Privada?

A cloud privada é um ambiente de computação em cloud dedicado a um único cliente. Ele combina muitos dos benefícios da cloud computing com a segurança e o controle da infraestrutura de TI no local.

A cloud privada (também conhecida como uma cloud interna ou cloud corporativa) é um ambiente de cloud computing em que todos os recursos de hardware e software são dedicados exclusivamente a, e acessíveis somente por, um único cliente. A cloud privada combina muitos dos benefícios da cloud computing, incluindo a elasticidade, o ajuste de escala e a facilidade de entrega de serviço, com o controle de acesso, a segurança e a customização de recursos da infraestrutura no local.

Muitas empresas escolhem a cloud privada em vez da cloud pública (serviços da cloud computing fornecidos através de infraestrutura compartilhada por vários clientes) uma vez que a cloud privada é uma maneira mais fácil (ou a única maneira) de atender aos requisitos de conformidade regulamentar. Outras escolhem a cloud privada porque suas cargas de trabalho lidam com documentos confidenciais, propriedade intelectual, informações pessoalmente identificáveis (PII), registros médicos, dados financeiros ou outros dados sensíveis.

Ao desenvolver uma arquitetura da cloud privada de acordo com princípios nativos de cloud, uma empresa se dá a flexibilidade de mover cargas de trabalho facilmente para a cloud pública ou executá-las em um ambiente de cloud híbrida (combinação da cloud pública e privada) sempre que estiverem prontas.