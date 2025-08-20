O que é Cloud Privada?

A cloud privada é um ambiente de computação em cloud dedicado a um único cliente. Ele combina muitos dos benefícios da cloud computing com a segurança e o controle da infraestrutura de TI no local.
A cloud privada (também conhecida como uma cloud interna ou cloud corporativa) é um ambiente de cloud computing em que todos os recursos de hardware e software são dedicados exclusivamente a, e acessíveis somente por, um único cliente. A cloud privada combina muitos dos benefícios da cloud computing, incluindo a elasticidade, o ajuste de escala e a facilidade de entrega de serviço, com o controle de acesso, a segurança e a customização de recursos da infraestrutura no local.
Muitas empresas escolhem a cloud privada em vez da cloud pública (serviços da cloud computing fornecidos através de infraestrutura compartilhada por vários clientes) uma vez que a cloud privada é uma maneira mais fácil (ou a única maneira) de atender aos requisitos de conformidade regulamentar. Outras escolhem a cloud privada porque suas cargas de trabalho lidam com documentos confidenciais, propriedade intelectual, informações pessoalmente identificáveis (PII), registros médicos, dados financeiros ou outros dados sensíveis.
Ao desenvolver uma arquitetura da cloud privada de acordo com princípios nativos de cloud, uma empresa se dá a flexibilidade de mover cargas de trabalho facilmente para a cloud pública ou executá-las em um ambiente de cloud híbrida (combinação da cloud pública e privada) sempre que estiverem prontas.
A cloud privada é um ambiente de locatário único, o que significa que apenas um cliente tem acesso a todos os recursos. Isso é conhecido como acesso isolado. As clouds privadas são geralmente hospedadas no local no data center do cliente. Porém, as clouds privadas também podem ser hospedadas na estrutura de um provedor de cloud independente ou desenvolvida em uma infraestrutura alugada hospedada em um data center externo. Os modelos de gerenciamento também variam. O cliente pode gerenciar tudo sozinho ou terceirar o gerenciamento parcial ou completo a um provedor de serviços.
Deixando de lado o design de locatário único, a cloud privada é baseada nas mesmas tecnologias que outras clouds. Essas tecnologias permitem ao cliente prover e configurar servidores virtuais e recursos de computação sob demanda para ajustar a escala de forma rápida e fácil (ou até mesmo automaticamente). Isso em resposta a picos de uso e tráfego, para implementar redundância para alta disponibilidade e otimizar a utilização de recursos de forma geral.
Essas tecnologias incluem o seguinte:
Além disso, usuários da cloud privada podem adotar arquiteturas e práticas de aplicativos nativas da cloud, como DevOps, contêineres e microsserviços, que podem proporcionar ainda maior eficiência e flexibilidade e permitem uma transição sem problemas para um ambiente da cloud pública ou da cloud híbrida no futuro.
Construir uma cloud privada possibilita que todas as empresas, até mesmo aquelas em setores altamente regulados, aproveitem muitos dos benefícios da cloud computing sem sacrificar a segurança, o controle e a customização. As vantagens específicas da cloud privada incluem:
A principal desvantagem da cloud privada é o custo mais alto, que pode incluir o custo de aquisição e instalação de novo hardware e software, bem como o custo de gerenciá-la (que pode envolver a contratação de equipe de TI adicional). Outra desvantagem é a flexibilidade um tanto limitada. Assim que uma organização investe em hardware e software para sua cloud privada, incluir capacidade ou novos recursos requer aquisições adicionais. Os serviços da cloud privada virtual e da cloud gerenciada (veja abaixo) podem atenuar essas desvantagens até certo ponto.
A cloud pública é um ambiente de cloud de diversos locatários, em que os mesmos recursos de computação são compartilhados entre vários clientes, às vezes centenas ou milhares deles. Na cloud pública, um provedor de serviços da cloud independente possui e mantém a infraestrutura, e o acesso aos recursos é oferecido com base em uma assinatura ou por meio de precificação baseada no uso. O modelo é análogo à forma como adquirimos serviços públicos, como acesso a um fornecimento de água municipal ou energia elétrica em nossas casas.
A cloud pública sacrifica muito do controle e da segurança da cloud privada, mas oferece benefícios significativos em troca:
Uma cloud híbrida integra infraestruturas da cloud pública e privada. Nesse modelo, os dois tipos de cloud são unidos em uma infraestrutura única e flexível, e a empresa pode escolher o ambiente de cloud ideal para cada aplicação ou carga de trabalho individual. Para fazer o melhor uso deste tipo de cloud computing, uma empresa deve contar com tecnologias e ferramentas de orquestração que lhe permitam mover cargas de trabalho perfeitamente entre os dois ambientes para atender aos requisitos de desempenho, custo, conformidade e segurança.
Uma cloud híbrida pode permitir uma divisão ideal de trabalho. Uma empresa pode manter dados sensíveis e aplicativos que não podem ser facilmente migrados para a cloud em seu data center local. Ao passo que usar a cloud pública para acessar aplicativos SaaS (Software como serviço) e qualquer plataforma, armazenamento ou capacidade de computação adicional que ela possa precisar. É essa abordagem do "melhor dos dois mundos" que impulsiona um aumento contínuo na adoção da cloud híbrida. Oitenta e um por cento dos entrevistados em uma recente pesquisa de opinião da Gartner (link externo à ibm.com) indicaram que trabalham com vários provedores de infraestrutura da cloud pública e modelos de gerenciamento.
Uma cloud privada virtual (VPC) é um serviço de um provedor da cloud pública que cria um ambiente semelhante a uma cloud privada em uma infraestrutura da cloud pública. Em uma VPC, as funções de rede virtual e os recursos de segurança dão ao cliente a capacidade de definir e controlar um espaço logicamente isolado na cloud pública, imitando a segurança aprimorada da cloud privada em um ambiente de diversos locatários.
Os clientes da VPC podem se beneficiar da disponibilidade, do ajuste de escala, da flexibilidade e da relação custo-benefício de recursos da cloud pública, tudo isto ao mesmo tempo em que mantendo grande parte da segurança e do controle da cloud privada. Na maioria dos casos, uma VPC será menos dispendiosa de se desenvolver e mais fácil de se gerenciar que uma cloud privada no local.
Vários fornecedores estão oferecendo agora soluções da cloud privada totalmente gerenciada. Esse modelo difere da VPC uma vez que uma cloud privada gerenciada é um ambiente de locatário único. A responsabilidade pelo gerenciamento e pela manutenção da infraestrutura é delegada a um provedor de serviços de terceiros.
O hardware físico geralmente reside no data center do provedor de serviços, embora os fornecedores também ofereçam serviços de gerenciamento para infraestrutura localizada no próprio data center da empresa. As clouds privadas gerenciadas permitem uma maior customização do que seria possível em um ambiente de diversos locatários e incorporam os benefícios de segurança habituais de uma cloud privada, mas são mais dispendiosas do que infraestruturas autogerenciadas.
Também conhecido como armazenamento na cloud interna, o armazenamento na cloud privada envolve recorrer a modelos de entrega de serviço da cloud para fornecer armazenamento a uma empresa. Os dados são armazenados no data center em uma infraestrutura dedicada, mas o acesso é fornecido a unidades de negócios e, possivelmente, a organizações parceiras, como um serviço. Isso permite que a empresa usufrua de alguns dos benefícios da cloud computing, como a elasticidade e o rápido fornecimento, ao mesmo tempo em que mantendo uma arquitetura de locatário único.
