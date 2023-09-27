O que é gerenciamento de nuvem?

O gerenciamento de nuvem consiste na supervisão e gerenciamento de produtos, serviços e infraestrutura de computação em nuvem em ambientes de nuvem pública e privada, nuvem híbrida e multinuvem.
À medida que mais empresas operam em ambientes de nuvem e dependem de um número crescente de aplicações, uma série de ferramentas, estratégias e tecnologias é essencial para gerenciar o aumento correspondente de dados, sistemas e cargas de trabalho, além de manter o controle dos recursos de computação em nuvem.
As estratégias de gerenciamento de nuvem oferecem uma maneira eficiente e escalável de obter visibilidade em diversos ambientes, com insights importantes sobre o desempenho, custos, conformidade e segurança dos serviços de nuvem.
As aplicações geralmente são hospedadas em diferentes ambientes de nuvem, como:
Nuvem pública: um tipo de ambiente de nuvem no qual um provedor de serviços terceirizado assume a responsabilidade pela infraestrutura e pelos serviços de nuvem.
Nuvem privada: uma infraestrutura de nuvem normalmente é hospedada no local, com um provedor de serviços de nuvem dedicado ou em um servidor de terceiros operado exclusivamente para uma empresa.
Nuvem híbrida: uma infraestrutura de nuvem que usa ambientes de nuvem pública e privada.
Multinuvem: esses ambientes usam serviços de nuvem de mais de um provedor de nuvem.
O uso de vários serviços de nuvem cria fontes de dados díspares que, se não forem gerenciadas, podem levar as organizações a pagar por recursos de nuvem desnecessários e a expô-las a riscos de segurança, como violações de dados.
O gerenciamento de nuvem ajuda a minimizar esses riscos, fornecendo visibilidade sobre o uso da nuvem, alocação de recursos, segurança de nuvem e todos os dados baseados em nuvem relevantes por meio de portais de autoatendimento. Uma prática forte de gerenciamento de nuvem, com plataformas centralizadas para o monitoramento da infraestrutura de nuvem, ajuda os departamentos de TI a desenvolver ambientes de nuvem seguros, econômicos e a manter o funcionamento eficiente das aplicações.
Com o uso crescente de ambientes de nuvem híbrida e multinuvem, gerenciar os recursos de nuvem é uma tarefa cada vez mais complexa, já que as aplicações e outros recursos estão espalhados por várias plataformas e data centers.
Além disso, os departamentos de TI frequentemente gerenciam grandes cargas de trabalho em centenas ou milhares de aplicações baseadas em nuvem; o G2 relata que 40% dos departamentos de TI precisam de assistência para monitorar seus ambientes de nuvem1.
O gerenciamento eficiente exige uma estratégia de nuvem unificada e uma plataforma de gerenciamento de nuvem que ofereça ferramentas adequadas para atender às necessidades específicas de uma organização. O gerenciamento de nuvem oferece valor para uma organização de várias maneiras.
Uma plataforma centralizada de gerenciamento de nuvem permite que as equipes de operações de TI e DevOps armazenem, comparem e analisem dados de desempenho de aplicações e redes, como disponibilidade, latência, taxa de transferência e taxas de erro, de várias fontes, tudo em um só lugar.
Essa supervisão abrangente da infraestrutura de nuvem é essencial por vários motivos: promove a observabilidade e permite que as equipes de gerenciamento avaliem com precisão a integridade e o desempenho das aplicações e redes, possibilita o uso eficiente de recursos e fornece o contexto necessário para uma análise mais rápida e robusta da causa raiz.
As ferramentas de gerenciamento de nuvem auxiliam na administração de serviços de TI em data centers, máquinas virtuais (VMs) e contêineres, como o Kubernetes. A visibilidade de cada aspecto da infraestrutura de nuvem ajuda a enfrentar vários desafios operacionais, como a mitigação do espalhamento da nuvem.
O espalhamento da nuvem de nuvem ocorre quando os administradores de TI não têm uma compreensão completa do seu ecossistema de nuvem, permitindo que instâncias e provedores de nuvem permaneçam sem controle. Ambientes de nuvem não gerenciados deixam as organizações vulneráveis a pagar por serviços de nuvem que não estão sendo ativamente utilizados.
As soluções de gerenciamento de nuvem geralmente incluem ferramentas de monitoramento que permitem aos departamentos de TI identificar horários de pico de tráfego para aplicações fundamentais. Essas informações auxiliam no processo de balanceamento de carga ou na distribuição do tráfego de rede entre servidores. O balanceamento de carga é importante para garantir que as cargas de trabalho sejam distribuídas de maneira eficiente entre servidores, crucial para a otimização de custos da nuvem, além de garantir que as aplicações sejam confiáveis e estejam prontamente disponíveis para os usuários.
As ferramentas de gerenciamento de nuvem ajudam na documentação de dados e no planejamento e execução da migração para a nuvem, garantindo que apenas dados e serviços essenciais sejam migrados. Esse processo auxilia no gerenciamento de custos de nuvem, identificando e eliminando recursos desnecessários.
O gerenciamento de nuvem também possui implicações de segurança. Sem o gerenciamento adequado, os ambientes de nuvem podem se tornar mais suscetíveis a ameaças de segurança e problemas de conformidade. Por exemplo, uma supervisão abrangente do ambiente e protocolos de gerenciamento sólidos podem garantir que todas as aplicações estejam atualizadas ou que credenciais de acesso adequadas tenham sido estabelecidas, práticas que melhoram a segurança da nuvem.
O gerenciamento de nuvem também permite a padronização e automação de processos e fluxos de trabalho, um recurso útil para manter a conformidade regulatória. Os processos podem ser definidos e configurados de acordo com os requisitos regulatórios e, em seguida, automatizados para garantir a conformidade consistente. Isso pode ser valioso no caso de uma auditoria por órgãos reguladores.
Em resumo, as ferramentas de gerenciamento de nuvem simplificam o gerenciamento de dados, servidores e ciclos de vida de aplicações, oferecendo visibilidade às equipes de TI, operações e outras sobre como cada aspecto da infraestrutura de nuvem é utilizado e como está seu desempenho.
Para gerenciar os diferentes tipos de implementações de nuvem e cargas de trabalho, o software de gerenciamento de nuvem é empregado em servidores e bancos de dados independentes, que utilizam APIs para monitorar a atividade em todos os ambientes de nuvem.
Com o uso de múltiplos ambientes de nuvem e o aumento no número de aplicações em nuvem, uma estratégia completa de gerenciamento de nuvem é necessária para utilizar totalmente os recursos de gerenciamento de nuvem.
A automação desempenha um grande papel no gerenciamento moderno de nuvem. Ao automatizar fluxos de trabalho de ponta a ponta, as organizações podem reduzir as tarefas manuais das equipes de TI.
A automação pode ser usada para realocar recursos durante períodos de alta demanda, possibilitar a integração contínua e orquestração, melhorar a segurança, acelerar a implementação de aplicações e, de modo geral, reduzir o fardo operacional sobre os departamentos de TI.
As soluções de gerenciamento de nuvem também podem automatizar a movimentação de fluxos de trabalho da nuvem privada para serviços de nuvem pública por meio de "cloud bursting". O cloud bursting permite que as organizações monitorem quando a demanda por aplicações e a capacidade de computação aumentam dentro de uma nuvem privada. Quando a demanda atinge um limite estabelecido, o tráfego de cargas de trabalho é redirecionado para uma nuvem pública sob demanda. Migrar cargas de trabalho para uma nuvem pública ajuda a liberar recursos para aplicações críticas dentro da nuvem privada.
O gerenciamento de nuvem permite um provisionamento mais eficiente, ajudando as equipes a otimizar a alocação de recursos por meio da análise de dados em tempo real sobre serviços, desempenho, uso e segurança.
Uma plataforma centralizada para visualizar dados complexos de desempenho permite uma compreensão mais abrangente de como várias funções impactam umas às outras e possibilita uma tomada de decisão mais informada.
A visibilidade da infraestrutura de nuvem que o gerenciamento de nuvem oferece permite que as organizações rastreiem e analisem métricas de desempenho, uso e segurança, definam e monitorem KPIs, e dimensionem os recursos de nuvem conforme necessário. Ferramentas como o IBM® Turbonomic podem ser usadas para automatizar o processo de alocação de recursos e otimizar os gastos com nuvem.
Ao projetar sua estratégia de gerenciamento de nuvem e comparar os recursos e os modelos de precificação das ferramentas de gerenciamento de nuvem, é inteligente manter o foco na escalabilidade.
Ambientes de computação em nuvem escaláveis e dinâmicos, capazes de atender às crescentes necessidades de infraestrutura de nuvem e TI, garantem que suas práticas de gerenciamento de nuvem possam crescer e evoluir sem dificuldades juntamente com o seu negócio.
Por meio do monitoramento e registro de logs, as organizações podem melhorar a observabilidade e obter uma compreensão mais precisa de seus ambientes de nuvem.
A agregação e análise de arquivos de logs permitem que as organizações identifiquem com mais precisão áreas de baixo desempenho e o uso ineficiente de recursos, utilizando a automação para melhorar o gerenciamento de incidentes e usar os insights gerados para alcançar maior eficiência operacional.
Otimize o gerenciamento de registros e de acesso, revise permissões de usuários, conduza auditorias, criptografe backups, monitore o tráfego de entrada e saída e automatize atualizações de segurança para aumentar a segurança na nuvem.
Ferramentas de gerenciamento de nuvem ajudam a mitigar violações de dados, credenciais comprometidas, autenticação quebrada, tentativas de hacking de contas e a resolver outras vulnerabilidades de segurança. Elas também podem ser usadas para gerenciar o armazenamento de dados e identificar se é melhor armazenar os dados em uma nuvem privada ou pública.
Requisitos regulatórios, como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e o Regulamento geral de proteção de dados (GDPR) da Europa, determinam como as informações pessoais podem ser armazenadas e processadas. As soluções de gerenciamento de nuvem permitem que as organizações configurem controles que monitoram esses dados e como eles são gerenciados para garantir a conformidade.
A plataforma de observabilidade totalmente automatizada e em tempo real da Instana coloca os dados de desempenho em contexto para fornecer identificação rápida e ajudar a prevenir e remediar problemas.
A plataforma de otimização de custos para nuvem híbrida da Turbonomic permite que você automatize continuamente ações críticas em tempo real, que proativamente garantem o uso mais eficiente de recursos de computação, armazenamento e rede para suas aplicações em todas as camadas do stack.
Veja como o IBM Cloud pode ser usada para criar infraestrutura escalável a um custo menor, implantar novas aplicações instantaneamente e dimensionar cargas de trabalho com base na demanda, tudo dentro de uma plataforma rica em segurança.
O IBM Turbonomic permite que você execute aplicativos de forma contínua, ininterrupta e econômica para ajudar a alcançar um desempenho eficiente dos aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz os custos.
