O que é gerenciamento de nuvem?

À medida que mais empresas operam em ambientes de nuvem e dependem de um número crescente de aplicações, uma série de ferramentas, estratégias e tecnologias é essencial para gerenciar o aumento correspondente de dados, sistemas e cargas de trabalho, além de manter o controle dos recursos de computação em nuvem.



As estratégias de gerenciamento de nuvem oferecem uma maneira eficiente e escalável de obter visibilidade em diversos ambientes, com insights importantes sobre o desempenho, custos, conformidade e segurança dos serviços de nuvem.

As aplicações geralmente são hospedadas em diferentes ambientes de nuvem, como:



Nuvem pública: um tipo de ambiente de nuvem no qual um provedor de serviços terceirizado assume a responsabilidade pela infraestrutura e pelos serviços de nuvem.



Nuvem privada: uma infraestrutura de nuvem normalmente é hospedada no local, com um provedor de serviços de nuvem dedicado ou em um servidor de terceiros operado exclusivamente para uma empresa.



Nuvem híbrida: uma infraestrutura de nuvem que usa ambientes de nuvem pública e privada.



Multinuvem: esses ambientes usam serviços de nuvem de mais de um provedor de nuvem.

O uso de vários serviços de nuvem cria fontes de dados díspares que, se não forem gerenciadas, podem levar as organizações a pagar por recursos de nuvem desnecessários e a expô-las a riscos de segurança, como violações de dados.



O gerenciamento de nuvem ajuda a minimizar esses riscos, fornecendo visibilidade sobre o uso da nuvem, alocação de recursos, segurança de nuvem e todos os dados baseados em nuvem relevantes por meio de portais de autoatendimento. Uma prática forte de gerenciamento de nuvem, com plataformas centralizadas para o monitoramento da infraestrutura de nuvem, ajuda os departamentos de TI a desenvolver ambientes de nuvem seguros, econômicos e a manter o funcionamento eficiente das aplicações.