O que é armazenamento em nuvem privada?

Publicado em: 16 de abril de 2024
Com a contribuição de: Phill Powell, Ian Smalley
O armazenamento em nuvem privada é um ambiente de computação em nuvem destinado ao uso por uma empresa, com todos os recursos de computação necessários contidos nele. É uma das duas opções de armazenamento em nuvem relacionadas, sendo a outra o armazenamento em nuvem pública .
O armazenamento em nuvem privada é uma abordagem interna do gerenciamento de dados que uma organização seleciona para atender a todas as suas necessidades de armazenamento de dados internamente (geralmente com assistência de gerenciamento ou hospedagem de um provedor de serviços de nuvem). Para proteger totalmente os dados na nuvem, a organização pode precisar adquirir seus próprios dispositivos de armazenamento, desenvolver seu próprio espaço de armazenamento e fornecer medidas para garantir que os backups na nuvem mantenham a integridade completa dos dados. Pode ser necessário adicionar funcionários dedicados.
Obtenha insights de 1.900 executivos de alto escalão entrevistados a respeito de confiabilidade, desempenho e segurança. Além disso, leia sobre as plataformas de servidor mais populares.
O armazenamento em nuvem privada está relacionado a quatro tipos básicos de nuvens privadas:
Nesse cenário, uma empresa lida com todos os aspectos da execução de sua nuvem privada no local, desde a compra dos softwares, hardwares e quaisquer outras necessidades para garantir a operação adequada do data center e o cumprimento de todas as medidas de segurança necessárias.
Em nuvens privadas hospedadas (também chamadas de hospedagem em nuvem privada), o CSP possui e controla vários ativos (como manutenção de armazenamento em nuvem ou ferramentas de segurança). As nuvens privadas hospedadas são operadas fora do local, em servidores mantidos pelo CSP. As nuvens privadas hospedadas usam servidores bare metal como seus servidores dedicados.
Uma nuvem privada gerenciada geralmente envolve hardwares físicos hospedados no data center de um CSP. Mas, em outros casos, os CSPs fornecem suporte de gerenciamento (incluindo suporte, atualizações e manutenção) para a infraestrutura de nuvem privada encontrada no data center de uma empresa.
As nuvens privadas virtuais (VPCs) permitem que as empresas hospedem seus sites e executem códigos em uma configuração segura que lhes dá acesso aos recursos do provedor de serviços de nuvem compartilhada (CSP). Em essência, uma VPC permite o uso de um ambiente de nuvem privada dentro de uma estrutura de nuvem pública.
Assim como um apartamento de um único inquilino é destinado a um ocupante, uma nuvem privada incorpora uma infraestrutura e um ambiente de computação de locatário único, para o uso de uma (e apenas uma) organização.
O armazenamento em nuvem privada difere do armazenamento em nuvem pública em termos de acesso. Com o armazenamento em nuvem pública, a organização forneceria os recursos computacionais necessários, como capacidade de processamento e armazenamento de dados, usando um portal de autoatendimento. Com uma nuvem privada, os recursos permanecem totalmente sob o controle da organização.
A hospedagem e o gerenciamento de recursos de nuvem privada podem ser tratados de várias maneiras. Uma maneira é usar a infraestrutura e os recursos já presentes no data center local de uma empresa. Outra é criar um ambiente de locatário único por meio de softwares de virtualização. Uma terceira é usar uma infraestrutura nova ou separada, criada pela própria empresa ou por uma organização terceirizada.
Seja qual for o método selecionado, os recursos da nuvem privada permanecem sob o controle de uma organização. No entanto, a localização da nuvem privada pode ser mantida nas instalações da organização ou gerenciada remotamente por terceiros e acessada pela internet (aqueles sem autorização especial não podem acessar essa internet específica).
Essas são algumas das inúmeras vantagens de usar o armazenamento em nuvem privada.
Os sistemas de armazenamento em nuvem privada oferecem os mesmos benefícios que a computação em nuvem. Eles trazem essa nuvem e seus serviços "internamente" para obter maior segurança por meio do isolamento forçado da nuvem.
Os equipamentos de nuvem privada geralmente estão fisicamente mais próximos. Portanto, eles podem fornecer instantaneamente serviços em tempo real e ao mesmo tempo exibir compatibilidade com outros equipamentos. Esse não é o caso dos equipamentos de nuvem pública, que geralmente ficam alojados em uma instalação CSP em outro lugar. Seu CSP pode até cobrar taxas extras para velocidades e rendimento máximos.
A nuvem privada oferece armazenamento no local, em oposição ao armazenamento em nuvem pública. Os dados não viajam tão longe, então a latência é menor. Compare as jornadas percorridas pelos dados que devem ser acessados por meio do armazenamento em nuvem pública e dados que podem ser recuperados do armazenamento em nuvem privada local. Isso entra em jogo quando se tenta executar aplicativos locais.
Os usuários de nuvem privada não sofrem as limitações experimentadas pelos usuários de nuvem pública. Eles podem personalizar sua nuvem privada exatamente como a organização deseja e escolher qualquer tecnologia de armazenamento de sua preferência.
Há também vários aspectos negativos sobre o armazenamento em nuvem privada que precisam ser considerados.
Se a organização optar pelo armazenamento em nuvem privada, ela estará assumindo um compromisso tecnológico contínuo, pois muitos elementos do armazenamento em nuvem privada devem ser configurados por conta própria. A personalização total significa que os integradores devem tomar muitas decisões determinantes. Talvez também haja a necessidade de treinamentos especializados ou o uso de outros recursos para que a equipe de TI da empresa fique a par das nuances do armazenamento em nuvem privada — e para lidar com todas as suas necessidades internamente.
À medida que a organização começa a montar sua solução de armazenamento em nuvem privada, logo descobre que está trabalhando com o equivalente a um menu à la carte de algumas maneiras. A empresa deve comprar e usar mais armazenamento para obter a funcionalidade para aumentar a escala em um sistema de armazenamento em nuvem privada. Além disso, se uma empresa que usa um sistema de armazenamento em nuvem privada quer escalar sob demanda, logo entende a dificuldade disso.
Desenvolver um sistema de armazenamento em nuvem privada requer um investimento financeiro inicial significativo. Também é necessário um orçamento dedicado para pagar uma equipe de TI permanente para solucionar problemas com o sistema e fornecer manutenção regular conforme necessário.
Cada vez mais empresas estão oferecendo soluções baseadas no armazenamento em nuvem privada:
Observe que isso está longe de ser a lista completa. Atualmente, muitos CSPs oferecem alguns serviços que complementam a funcionalidade de armazenamento em nuvem privada. Mas, embora esses serviços possam ser usados para fins de armazenamento em nuvem privada, eles precisam atender à definição completa do termo (por exemplo: o armazenamento está implementado no local? Os serviços são acessados por um único cliente?)
Por exemplo, muitas empresas usam o Dropbox como se fosse armazenamento em nuvem privada, mas o serviço não pode ser hospedado no local porque é uma plataforma e não um local de armazenamento, além de ter milhões de usuários. Todos os usuários podem acessar o Dropbox de forma privada, mas isso não significa que seja um armazenamento em nuvem privada.
Da mesma forma, poucos duvidariam da proeminência da Apple entre os fabricantes, especialmente em eletrônicos. Certamente, milhões e milhões de usuários confiam no Apple iOS para executar vários dispositivos Mac. Ainda assim, seu principal produto na área de armazenamento é o Apple iCloud Drive, que pode ser descrito como um navegador altamente privatizado que permite visualizar seus arquivos e compartilhá-los facilmente. No entanto, os arquivos devem primeiro ser armazenados no iCloud e não em um servidor privado.
(Objeções semelhantes impediram a listagem do Android, Google Drive, Linux e Mega, embora cada um deles ofereça serviços que, de alguma forma, imitam aqueles fornecidos pelo armazenamento em nuvem privada).
As empresas interessadas em estabelecer o armazenamento em nuvem privada geralmente são motivadas pela segurança ideal oferecida por esse tipo de armazenamento.
É possível que essas empresas também queiram um sistema constante e contínuo que não esteja sujeito a interrupções do serviço de rede. Além disso, as organizações também podem querer as rápidas taxas de transferência de dados oferecidas pelo armazenamento em nuvem privada.
Esta lista de possíveis casos de uso, embora pouco abrangente, aborda a ampla gama de recursos oferecidos pelas soluções de armazenamento em nuvem privada:
Modernização de aplicações: as nuvens privadas geralmente são contratadas para ajudar nos esforços de atualização de aplicações antigas e legadas. Além da modernização de aplicações (que pode ser necessária em praticamente qualquer setor), as nuvens privadas podem ser expressamente adaptadas para gerenciar cargas de trabalho personalizadas.
Privacidade e conformidade de dados: as nuvens privadas oferecem apenas acesso limitado. Para muitas organizações, isso é exatamente o que elas precisam, porque são encarregadas de proteger informações privadas confidenciais. As empresas e negócios de saúde que devem cumprir padrões regulatórios (como os que regem o setor de petróleo e gás) se enquadram nessa categoria. Isso também pode se aplicar a empresas ou setores de segurança que protegem dados altamente confidenciais de clientes, como bancos e outras empresas de serviços financeiros.
Computação de borda: a computação de borda é uma estratégia de computação em que o armazenamento e o poder de computação mais próximos estão fisicamente localizados mais perto de onde os dados são criados. Para os prestadores de serviços de saúde, as aplicações podem ser inúmeras. No entanto, as organizações devem perceber que esses ativos podem estar sujeitos a mais violações de dados e ameaças à segurança.
IA generativa: à medida que a influência da IA começa a ser sentida, as empresas inteligentes estão aprendendo a usar os recursos de IA generativa em várias configurações de nuvem, como a nuvem privada. As organizações baseadas em segurança podem se beneficiar do uso de modelos generativos de IA para vasculhar dados e identificar discrepâncias na infraestrutura de nuvem privada, o que pode levar à identificação direta de ameaças em tempo real.
Estratégia multinuvem híbrida: muitas empresas de vários setores precisam de uma estratégia multinuvem híbrida, na qual possam selecionar o melhor ambiente de nuvem possível para cada carga de trabalho exclusiva. Com uma estratégia de nuvem híbrida, uma empresa pode armazenar dados confidenciais de clientes em uma nuvem privada enquanto usa uma nuvem pública para executar tarefas diárias de computação padrão.
Aumento das taxas de transferência de dados: As organizações muitas vezes exigem uma transferência de dados extremamente rápida devido à natureza do seu trabalho. Os casos de uso podem incluir hospitais ou outros prestadores de serviços médicos e qualquer grupo que lide com situações de emergência, tempo limitado e necessidade imediata de compartilhamento rápido de dados que salvam vidas.
"Vítimas" de interrupções anteriores: há organizações cujos negócios foram de alguma forma afetados negativamente por interrupções de rede anteriores e precisam evitar ocorrências futuras dessas interrupções de serviço potencialmente dispendiosas, mesmo que isso signifique que a organização deva assumir o gerenciamento completo de seus ativos de dados.
Há uma energia e um entusiasmo consideráveis em torno do mercado de armazenamento em nuvem privada. No entanto, só porque há uma grande atividade isso não significa que todos obtenham os mesmos benefícios do armazenamento em nuvem privada ou que cada empresa tenha um domínio completo de seus acervos de dados e dos significados mais ricos que eles podem fornecer.
Uma pesquisa conduzida pela Hitachi Vantara (link externo à ibm.com), a divisão de informações digitais do fabricante, relatou que 55% das empresas pesquisadas indicaram que ainda estavam enfrentando a explosão de dados e que, muitas vezes, tinham dificuldades para entender os insights mais profundos dos dados coletados.
A mesma pesquisa da Hitachi Vantara revelou que 40% ou mais dos entrevistados relataram perda de receita durante a ocorrência de downtimes não planejados. Outros desafios destacados na pesquisa incluíram a complexidade da nuvem, os controles de segurança, a rigidez dos sistemas, o isolamento dos dados e a dificuldade de encontrar mão de obra suficientemente qualificada.
Enquanto as empresas se esforçam para obter clareza em relação a seus dados, as ameaças digitais estão aumentando. As táticas criminosas, como chantagem, coação e ataques cibernéticos, estão se tornando mais sofisticadas. Isso ressalta a necessidade urgente de medidas de segurança robustas, incluindo o desenvolvimento de tecnologias como a autenticação de dois fatores.
Um especialista on-line escreveu um artigo sobre os dados (link externo ao site ibm.com): "À medida que as violações de dados e as preocupações com a privacidade aumentavam, as pessoas se preocupavam cada vez mais com onde suas informações pessoais eram mantidas e quem tinha acesso a elas". Sem dúvida, parte do interesse atual no armazenamento em nuvem privada é um reflexo da preocupação corporativa que as empresas sentem em relação a seus dados, sem mencionar os dados valiosos de seus clientes.
Acelere o time to value usando a infraestrutura nativa da nuvem em suas aplicações em máquinas virtuais e contêineres no Red Hat® OpenShift®.
IBM Storage para nuvem híbrida oferece a liberdade operacional para as organizações que precisam dessa solução, para a implementação de arquiteturas de nuvem no local e sua posterior extensão para ambientes de nuvem pública, sem sobressaltos.
O IBM Cloud File Storage for VPC fornece recursos de personalização, bem como protocolos de gerenciamento para proteção de dados. O compartilhamento de arquivos é provisionado nos servidores de nuvem em mais de 60 IBM® Cloud Data Centers em todo o mundo.
Se você estiver executando um ambiente z/OS, o IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS equipa os sistemas operacionais com um pacote de produtos de oito ferramentas diferentes que ajudam no gerenciamento do armazenamento em seu ambiente z/OS.
Da otimização de desempenho à expansão para o crescimento, HCI proporciona a base flexível necessária para nuvem híbrida, transformação digital e outros objetivos. Saiba como o IBM Storage Fusion pode ajudar sua organização a tirar proveito da infraestrutura hiperconvergente. O Fusion HCI System fornece uma plataforma completa e pronta para uso para executar e manter todos os seus aplicativos Red Hat OpenShift locais.