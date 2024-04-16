O que é armazenamento em nuvem privada?

Cada vez mais empresas estão oferecendo soluções baseadas no armazenamento em nuvem privada:

Amazon Simple Storage Service (S3): a Amazon oferece serviços de armazenamento em nuvem privada por meio de sua popular linha Amazon Web Services (AWS), principalmente por meio de dois de seus produtos. O S3 apresenta uma certa escalabilidade e fornece armazenamento básico e de baixo custo com base na mesma infraestrutura usada nos serviços online da Amazon.

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): outro produto da AWS, o Amazon VPC, oferece controle completo sobre redes virtuais. Inclui disposições para estabelecer conectividade, posicionamento de recursos e segurança e é configurado em um console de serviço AWS.

Microsoft Azure: o Microsoft Azure oferece suporte ao armazenamento em nuvem privada diretamente com a nuvem privada do Microsoft Azure. Com ele, os usuários podem configurar sua própria nuvem privada e usar uma plataforma de computação da Microsoft, tudo isso expressamente projetado para organizações que exigem controle total sobre seus recursos e dados.

Nextcloud: a Nextcloud vem crescendo desde seu início em 2016. Ela oferece soluções de armazenamento em nuvem privada auto-hospedadas, com versões para empresas, provedores de serviços, educação e setor público. A Nextcloud afirma ter a solução de nuvem privada auto-hospedada mais implantada, atendendo ao setor público e aos governos.

Observe que isso está longe de ser a lista completa. Atualmente, muitos CSPs oferecem alguns serviços que complementam a funcionalidade de armazenamento em nuvem privada. Mas, embora esses serviços possam ser usados para fins de armazenamento em nuvem privada, eles precisam atender à definição completa do termo (por exemplo: o armazenamento está implementado no local? Os serviços são acessados por um único cliente?)

Por exemplo, muitas empresas usam o Dropbox como se fosse armazenamento em nuvem privada, mas o serviço não pode ser hospedado no local porque é uma plataforma e não um local de armazenamento, além de ter milhões de usuários. Todos os usuários podem acessar o Dropbox de forma privada, mas isso não significa que seja um armazenamento em nuvem privada.

Da mesma forma, poucos duvidariam da proeminência da Apple entre os fabricantes, especialmente em eletrônicos. Certamente, milhões e milhões de usuários confiam no Apple iOS para executar vários dispositivos Mac. Ainda assim, seu principal produto na área de armazenamento é o Apple iCloud Drive, que pode ser descrito como um navegador altamente privatizado que permite visualizar seus arquivos e compartilhá-los facilmente. No entanto, os arquivos devem primeiro ser armazenados no iCloud e não em um servidor privado.

(Objeções semelhantes impediram a listagem do Android, Google Drive, Linux e Mega, embora cada um deles ofereça serviços que, de alguma forma, imitam aqueles fornecidos pelo armazenamento em nuvem privada).